İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın, şirket bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiası üzerine yürütüldüğü bildirildi. Operasyonun İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’nın da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği aktarıldı.

58 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 57 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.

Operasyonda İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’nin Genel Müdürü Sema Akça ile şirket yöneticilerinin de bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın odağında, şirket tarafından gerçekleştirilen ihalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiaları bulunuyor.

İBB'DE ÜST DÜZEY İSİMLER DE LİSTEDE

Operasyonla ilgili yayımlanan diğer bilgilere göre gözaltına alınan isimler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da yer alıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkındaki suçlamaların iddia niteliğinde olduğu ve hukuki durumlarının adli süreç sonunda netleşeceği belirtildi.