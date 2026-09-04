Bulls Yatırım Genel Müdürülüğü’nde düzenlenen törenle kazananlara plaket ve ödülleri teslim edildi. Törende konuşan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, “Yatırımın Geleceği projesini hayata geçirirken temel hedefimiz gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak ve onların sermaye piyasalarıyla daha erken yaşlarda tanışmalarını sağlamaktı. Üç ay boyunca yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda eğitim ve gelişim ekosistemi sunduk. 2000 öğrenciye ulaştık.” dedi.

Yarışma sürecinde verilen toplam 15 saatlik finasal okuryazarlık eğitimleriyle de sektörde bir ilke imza atıldı. Finansal okuryazarlığın artırılması ve gençlerin sermaye piyasalarına bilinçli şekilde hazırlanması amacıyla düzenlenen yarışma boyunca katılımcılar, sanal portföy yönetimi deneyimi yaşarken aynı zamanda online eğitimler, mentor buluşmaları ve sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilen oturumlarla kapsamlı bir gelişim programına dahil oldu.

Bulls Yatırım’ın genç yatırımcıların finans dünyasına daha güçlü adım atmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından toplam 2000 öğrenci katıldı. Yarışma süresince katılımcılar, 100 bin TL tutarındaki sanal portföylerini yöneterek performanslarını ortaya koydu.

Gençler yatırım bilgilerini uygulamada test etti

Yarışma kapsamında öğrenciler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda piyasa koşullarını analiz ederek yatırım stratejilerini test etme fırsatı buldu. Katılımcılar Matriks Finasal Teknolojiler A.Ş’nin sağladığı alt yapı ile Bulls Trader uygulaması üzerinden anlık borsa verileriyle işlemlerini gerçekleştirdiler. Eğitim programları, Ekonomist Saadet Büyük ve Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever’in mentor desteği sayesinde katılımcılar; risk yönetimi, portföy çeşitlendirmesi, piyasa okuryazarlığı ve yatırım psikolojisi gibi konularda önemli deneyimler kazandı.

Birincilik Oğuz Kaan Öztürk’ün oldu

100 bin TL sanal parayı 825.288 TL portföy büyüklüğüne taşıdı

Yarışmanın birincisi olan Oğuz Kaan Öztürk Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi. Yarışma sürecinde yapay zekâ destekli analiz yöntemlerini kendi piyasa gözlemleriyle birleştirerek başarılı bir performans ortaya koydu.

Öztürk, yarışmanın kendisine sağladığı katkıyı şu sözlerle anlattı:

"Yarışma boyunca yapay zekâdan destek alarak günlük momentum hareketleri yüksek hisseleri analiz ettim ve yatırım kararlarımı bu verilerle şekillendirdim. Süreç içerisinde önemli yükselişler yaşadığım gibi ciddi düşüşlerle de karşılaştım. Yarışma boyunca yaklaşık 700.000 TL seviyesine ulaştığım bir dönemde yanlış bir hisse tercihiyle portföyümün 420.000 TL seviyelerine kadar gerilediğini de gördüm. Bu düşüş, sanal bir yarışma olmasına rağmen psikolojik olarak oldukça zorlayıcıydı. Çünkü ekranda gördüğünüz rakamlar sanal olsa da, verdiğiniz kararların ve yaptığınız hataların yarattığı stres oldukça gerçek. Bu süreç bana yatırımın sadece doğru hisseyi bulmaktan ibaret olmadığını gösterdi. Risk yönetimi, sabır, disiplin ve sert düşüşlerde soğukkanlı kalabilmek en az analiz kadar önemli. Daha sonra yeniden toparlanarak portföyümü 825.288 TL seviyesine kadar taşıdım. 100.000 TL ile başlayan bir portföyün bu seviyeye gelmesi benim için sadece bir yarışma sonucu değil; yapay zekâ ve finansı bir araya getirerek kendi yaklaşımımı gerçek bir piyasa deneyimi içinde test etme fırsatı oldu. Bu deneyim bana yatırımın yalnızca doğru hisseyi seçmekten ibaret olmadığını, risk yönetimi, sabır ve disiplinin en az analiz kadar önemli olduğunu gösterdi. Yatırımın Geleceği yarışması, gerçek piyasaların küçük bir simülasyonu niteliğindeydi. Yapay zekâ ve finansın kesişiminde geliştirdiğim yaklaşımı test etme fırsatı bulduğum için Bulls Yatırım’a teşekkür ediyorum."

İkinci Abdülsamet Daşdemir: "Süreç yatırım disiplinimi geliştirdi"

100 bin TL sanal parayı 407.538 TL portföy büyüklüğüne taşıdı

Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Abdülsamet Daşdemir Erciyes Üniversitesi öğrencisi ve yarışmanın yatırım bakış açısını geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yarışma benim için yalnızca portföy büyütmekten ibaret değildi. Sabır, analiz, kriz yönetimi ve soğukkanlılık gibi yatırımcılık disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu. Borsa gündeminin yanı sıra ülke gündemini de yakından takip ederek gerektiğinde nakitte, gerektiğinde hisselerde pozisyon aldım. Yarışma boyunca edindiğim tecrübelerin bundan sonraki yatırım hayatım için çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu deneyimi yaşamamı sağlayan Bulls Yatırım ekibine teşekkür ederim."

Üçüncü Nurdoğan Kayan: "Yatırım kararlarımı daha bilinçli hale getirdi"

100 bin TL sanal parayı 365.839 TL portföy büyüklüğüne taşıdı

Yarışmada üçüncü sırayı alan Nurdoğan Kayan da Erciyes Üniversitesi öğrencisi ve yarışmanın hem performans hem de öğrenme açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Kayan, görüşlerini şöyle paylaştı:

"Sanal bakiye ile işlem yapmak, daha fazla yatırım fırsatını deneyimlememe ve farklı stratejiler geliştirmeme imkân sağladı. Yükseliş trendinde olduğunu değerlendirdiğim hisseleri doğru zamanda tespit ederek yüksek getiriler elde etmeye çalıştım. Yarışma süresince verilen eğitimler, finansal piyasalara ilişkin bilgilerimi artırırken yatırım kararlarımı daha bilinçli almama katkı sundu. Bu süreç benim için yalnızca bir derece elde etmekten değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme deneyimi yaşamaktan ibaretti."

Dördüncü Davut Emre Aslan: "Staj fırsatı en büyük kazanımlarımdan biri"

Yarışmayı dördüncü sırada tamamlayan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Davut Emre Aslan ise yarışmanın beklentilerinin ötesinde bir gelişim süreci sunduğunu belirtti.

Aslan şunları söyledi:

"Yarışmaya katılırken temel amacım kendimi test etmekti. Ancak süreç boyunca yeni stratejiler geliştirdim, çok daha fazla araştırma yaptım ve yatırım dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrendim. Derece elde etmek benim için önemliydi, ancak Bulls Yatırım'da staj yapma fırsatı kazanmak ayrı bir mutluluk oldu. Bu deneyimi gerçek bir finans ortamında geliştirme şansı bulacak olmak kariyer yolculuğum açısından çok değerli."

İlk 10’a staj imkânı

Yarışma sonunda ilk 10’a giren katılımcılar, Bulls Yatırım bünyesinde staj yapma hakkı elde etti. Böylece öğrenciler yarışma sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimi sermaye piyasalarının profesyonel ortamında geliştirme fırsatı bulacak.

Bulls Yatırım: "Finansın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Murat Barışık, yarışmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yatırımın Geleceği projesini hayata geçirirken temel hedefimiz gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak ve onların sermaye piyasalarıyla daha erken yaşlarda tanışmalarını sağlamaktı. Üç ay boyunca yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda eğitim ve gelişim ekosistemi sunduk. 2000 öğrenciye ulaştık. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan gençlerimizin ortaya koyduğu performans ve öğrenme isteği bizleri son derece mutlu etti. Toplam 700 bin TL değerindeki ödülleri 40 öğrencimizle buluştururken, ilk 10 katılımcımıza staj fırsatı sunarak kariyer yolculuklarına da katkı sağlamayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde genç yatırımcıları destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Yatırımın Geleceği yarışması kapsamında toplam 40 öğrenci, 700 bin TL değerindeki ödüllerin sahibi olurken; eğitimler, mentorluk programları ve staj fırsatlarıyla gençlerin finans dünyasına hazırlanmasına önemli katkı sağlandı.