Bir yıl vadeli kaynak, Bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu şekilde, Üretici Kart aracılığıyla çiftçi ve tarım işletmelerinin finansmanına yönlendirilerek, üretimin sürekliliği ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında, uluslararası kaynakların ekonominin stratejik önceliklerine yönlendirilmesi büyük önem taşıyor. Gıda güvenliği ve üretimin devamlılığı açısından tarım sektörü de bu önceliklerin başında geliyor. DenizBank olarak bu alanda uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve Üretici Kart gibi sektöre özel çözümlerimizi uluslararası piyasalardaki fonlama kabiliyetimizle birleştirerek tarımın finansmanında etkin şekilde kullanıyoruz. Citi ile sürdürülebilir finans alanındaki iş birliğimizle sağladığımız 50 Milyon Dolarlık sosyal kredi de bu yaklaşımın somut bir örneği. Doğrudan tarıma yönlendireceğimiz kaynakla üreticilerin finansmana erişimini desteklerken, değer zincirinin dayanıklılığı ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finansman kaynaklarını ülkemizin stratejik öncelikleriyle buluşturarak reel ekonomiye katkımızı artırmayı sürdüreceğiz.”

Citi Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi Finansal Kurumlar Satış Başkanı Emre Umut, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “ENBD Grubu’nun parçası ve Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından DenizBank ile uzun yıllara dayanan, köklü ilişkimize büyük değer veriyoruz. Bu işlem, DenizBank’ın stratejik büyüme hedefleri ve dış ticaret finansmanı faaliyetlerini desteklemenin ötesinde, Citi’nin Türkiye ve bölgeye yönelik uzun vadeli bağlılığının da güçlü bir göstergesi niteliğinde. Aynı zamanda birlikteliğimizin gücüne ve gelecekte taşıdığı potansiyele duyduğumuz güveni de ortaya koyuyor. İş ortaklarımızı sürdürülebilir finansman yapılarıyla destekleyerek hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktan ve Türkiye’de yenilikçi, daha sorumlu ve dayanıklı bir finansal ekosistemin gelişimini desteklemekten gurur duyuyoruz.”