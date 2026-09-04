SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Zabıta ekiplerinin belediyelerin vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran en önemli birimlerden biri olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla program düzenledi. Ihlamur Kafe Restoran'da düzenlenen programda; İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile bir araya geldi.

İlçenin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların taleplerinin karşılanması ve belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde zabıta ekiplerinin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'Zabıta ekiplerimiz, belediyenin vatandaşla doğrudan temas kuran önemli bir birimidir. Görevlerine özveriyle devam eden tüm zabıta personelimizin, Zabıta Haftasını kutluyorum. Zabıta ekiplerimiz, İlkadım'da vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve düzeni için gece gündüz demeden fedakârca görevlerini sürdürüyorlar. Belediyemizin sahadaki yüzü olan zabıta personelimiz, görev ve sorumluluklarını vatandaş odaklı bir anlayışla yerine getiriyor. İlkadım'ı daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin huzuru ve hemşehrilerimizin memnuniyeti için çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.