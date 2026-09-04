Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Zabıta Haftası dolayısıyla belediyenin zabıta personeliyle bir araya geldi.

İlçenin huzuru, güvenliği ve düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği buluşmada, zabıta ekiplerinin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı şekilde cevap vermesi ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi konuları ele alındı. Başkan Bozkurt, Zabıta Müdürü Orhan Kumtepe başta olmak üzere tüm zabıta personeline özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zabıta personelinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Bozkurt, fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla görev yapan tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.