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Yeni tarifeyle birlikte her iki biniş ücretinde de yaklaşık yüzde 33 oranında artış yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi 2026 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretleri görüşüldü. Mecliste alınan karar istikametinde öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.

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