Samsun'da 7 ülkeden bin 247 sporcunun katılımıyla düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası başladı. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu koordinesinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Rusya'dan sporcular katılıyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 633 kadın, 614 erkek olmak üzere toplam bin 247 sporcu mücadele ediyor.

'Daha büyük organizasyonlara hazırız'

Samsun'un son dönemde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, daha büyük organizasyonlara talip olduklarını söyledi. Dereci, 'Yaklaşık bir ay önce 2 bin kişiye yakın sporcu burada Türkiye Şampiyonası'nı icra etti. Karadeniz ve Hazar Şampiyonası'nın özellikle federasyon başkanımızın bize söylemesiyle birlikte Samsun'da yapılması noktasında biz de elimizden gelen gayreti gösterdik ve nihayetinde yine yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla şampiyonayı burada icra ediyoruz. Bu bizler için inanılmaz güzel bir durum' dedi.

Samsun'un spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Dereci, 'Biz bu organizasyonun çok çok daha büyüğünü yapabileceğimizi buradan yüksek sesle ifade etmek istiyoruz ve talep ediyoruz. Kurtuluşun baş şehri, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda, spor şehri Samsun'umuzda daha büyük organizasyonları yapabileceğimizi yüksek sesle ifade ediyoruz ve davetimizi federasyon yetkililerine buradan bildiriyoruz' diye konuştu.

'Gençler bir ülkenin en önemli serveti'

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun'da böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Zengince, 'Ülkemizin ve bölgemizin en önemli şehirlerinden biri olan, coğrafi olarak, ekonomik olarak ve insani olarak birden fazla değeri ve niteliği bünyesinde barındıran Samsun'umuzda böylesine güzel bir organizasyonun yapılmasından ve ev sahipliğinin üstlenilmesinden ciddi manada mutluyuz ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu Kurullardan Sorumlu Asbaşkan Hayrettin Hamurcu ise şampiyonada mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonada müsabakalar 5 ve 6 Eylül tarihlerinde devam edecek. Dereceye giren sporcuların madalyaları, protokol programına göre düzenlenecek törenlerle takdim edilecek.