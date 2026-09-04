Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, düzenlediği basın toplantısında kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarından ayrılan oyunculara, kulübün mali yapısından kongre sürecine, forma ve kombine satışlarından sponsorluk çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Dal, Erzurumspor'un mevcut şartlar içerisinde en iyi şekilde yönetilmeye çalışıldığını söyledi.

'Bütün transfer süreçlerinde beraber istişare ederek hareket ettik'

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 'Bu sene de özellikle hocamız Teknik Direktör Serkan Özbalta, ekibi, scout ekibimiz, oyuncu izleme departmanımız, bizler de yönetim olarak bütün transfer süreçlerinde beraber istişare ederek hareket ettik. Transfer tahtası açıldıktan sonra çok sayıda menajerin gözü Erzurum'da oldu. Bine yakın oyuncunun önerildiği ve bunların içerisinden hemen hemen en değerli oyuncuların veya Erzurumspor'umuza en uygun oyuncuların olduğu liste burada. Bunlarla ilgili çok yoğun mesai harcadık. Bazı oyuncuların tercihleri farklı oldu, bazı oyuncuların kulüpleri tercihleri farklı yönde kullandılar. Bazı oyuncuların rakamları kulübümüzün ekonomisinin çok üstünde oldu ama özellikle yapmış olduğumuz transferler ki hepsi Süper Lig ayarında ve takımımızın Süper Lig yolculuğunda en ciddi katkıyı, en özel katkıyı verecek oyuncular. Bunlardan birisi ön libero mevkisinde 28 yaşında Gana Milli Takım oyuncusu olan ve Fransa'nın Auxerre takımından gelen Elisha Owusu. Yine aynı şekilde Süper Lig tecrübesi olan Miguel Cardoso, Ertuğrul Taşkıran, bunlar bonservisiyle gelen oyuncular. Kiralık olarak da Festy Ebosele, bu sene Nihad Mujakic ve İbrahim Diabate. Ve tabii ki bugün transfer döneminin son günü. Yetiştirmeye çalıştığımız oyuncular da var. İnşallah onlarla alakalı da transfer tamamlandığında taraftarlarımıza bilgilendirmeyi yapacağız' diye konuştu.

'Bize katkı sağlayan oyunculara teşekkür ediyorum'

Takımdan ayrılan oyunculara da teşekkür eden Dal, 'Aynı zamanda sözleşmesi bitip de aramızdan ayrılan Giovanni Crociata, Cheickne Sylla, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener ve Gökhan Akkan oyuncularımız, Benhur Keser ve Adem Eren de kiralık formamızı giydiler. Şampiyonluğumuzda bize katkı sağladılar, onlara da teşekkür ediyorum. Yine Mert Önal, Ali Ülgen, Muhammed Furkan Özhan, Serkan Köse, Özgür Sert, Enes Karakaş ve İlkan Sever, onlar da kiralık olarak takımımızdan ayrıldılar. Yeni kulüplerinde forma giyecekler. Ben hem bize emek veren oyuncularımıza hem kiralık olarak ayrılan ve kulüplerine emek verecek oyunculara hem de bu sene aramıza gelen oyuncularımıza başarılı, kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Benden sonrasına bir enkaz asla bırakmayacağım'

Kulübün mali yapısına dikkat çeken Dal, 'Bugün çok yüksek maliyetli oyuncuları buraya katıp ben dönemimi iyi geçirip benden sonrasına bir enkaz asla ama asla bırakmadım, bırakmayacağım. Bunun altını özellikle çiziyorum. Lig evet tolere edilebilir dedik ama Süper Lig zor. Özellikle her yıl Süper Lig'e çıkan ilk 3 Anadolu takımı ilk yıllarında ligde kalmaya çalışırlar ama bu sene bizimle beraber çıkan bizim dışımızdaki iki takımın arkalarında çok güçlü destekler, çok önemli sponsorlar olduğu için onlar çok yüksek maliyetli oyuncular transfer ediyorlar. Onlar tabii ki ligde kalmanın ötesinde başka hedeflere yol almış durumdalar' dedi.

'Bizi buraya getiren çocukları ne çabuk unutuyoruz?'

Erzurumspor'un geçmişteki başarılarında katkı sağlayan oyuncuların unutulmaması gerektiğini belirten Dal, 'Bana bugün 'Vefa gösterdiğimiz oyuncular' diyerek itibarsızlaştırılmaya çalışılan çocuklar sayesinde bu kulüp buralarda. Bizi tercih edip gitmeyen çocuklar sayesinde bu kulüp burada. Çok daha yüksek rakamlara gidip terk etmeyen arkadaşlarımız sayesinde burada. Ne çabuk unutuyoruz geçen seneki... Yok mu Eren Tozlu'nun geçen seneki şampiyonlukta payı? Yok mu Mustafa Yumlu'nun bir önceki seneki şampiyonlukta payı? Yok mu Orhan Ovacıklı'nın payı? Yok mu transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların? Yok mu geçen sene bizi şampiyon yapan hocamızın bu takımda payı? Yok mu benim ve arkadaşlarımın bu şampiyonlukta ve Süper Lig'de payı? Kapatıp gidelim o zaman, bırakalım hep beraber' diye konuştu.

'Bu kulübü ben senden daha iyi yönetirim diyen varsa kongre yapalım'

Kendisine ve yönetime yönelik eleştirilere de değinen Dal, 'Benim her zaman söylediğim bir şey var: Bu kulübü ben senden daha iyi yönetirim, gel kongre yapalım, bütçesini de koyalım diyen varsa en önde çalışmaya hazırım. Hepiniz biliyorsunuz, her zaman söyledim. Yine söylüyorum, mevcut şartlar içerisinde ben bu kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Nefesim yetmeyince aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Kongre sürecine ilişkin konuşan Dal, 'Erzurumspor'da kongre kararı almak tek bir imzaya bakıyor. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım, biz sezon başında toplantı yaptık. Zaten bu yıl içerisinde yine kongre yapacağız ama hepsi bana gelmeden 'Başkanım biz devretmeye hazırız. Biz bu görevi bugüne kadar layıkıyla yaptık. Kim Erzurumspor'u yönetmek istiyorsa taliplisi gelsin' dedik. Bizi eleştirenler, ki eleştirilerin hepsine ben bugüne kadar hiçbir zaman karşı çıkmadım, hepsini aldım başımın üstüne' ifadelerini kullandı.

'Bu seneki forma satış hedefimiz 50 bin'

Forma satışları hakkında bilgi veren Dal, 'Şu ana kadar 7 bin forma satıldı. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Erzurumlu var. Bizim bu seneki forma satış hedefimiz 50 bin' dedi.

'21 bin kişilik statta 2 bin kombine satıldı'

Kombine satışlarının da beklentilerin altında kaldığını ifade eden Dal, 'Kombine meselesine gelirsek. 'Kombineler çıksın, kombineler çıksın, kombineler çıksın' deniliyordu. Kombineler çıktı. Şu an satılan kombine sayısı 2 bin. Yine bugüne kadarki en yüksek sayı ama 21 bin kişilik statta 15 bin adet satışa çıkan kombinenin 2 bininin satılmasını ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra Erzurum'un, Erzurumlunun, taraftarının, imkanları olan, sponsor olmak isteyen, bağış yapmak isteyen ve imkanı olup kombine almak isteyenlerindir. 2 bin kombine satmışız' ifadelerini kullandı.

'Bütün gelişmeleri en şeffaf şekilde paylaşacağız'

Kongre, sponsorluk ve transfer süreçlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Dal, 'Erzurumspor'la alakalı inşallah yakın zamanda kongremizi de yapacağız. O vesileyle de sizlerle bir araya geleceğiz. Sponsorluklarımız tamamlandığında onları sizlerle paylaşacağız. Transferlerimiz tamamlandığında onları paylaşacağız. Kulübümüzle alakalı bütün gelişmeleri en şeffaf şekilde, sanatsal bir şekilde sizlerle paylaşacağız' dedi.