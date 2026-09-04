Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşun 200. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi zabıta personelini kabul etti. Başkan Vekili Özdemir, 'Zabıta Haftanızı kutlarken bu köklü geçmişin bugünkü temsilcileri olarak aynı zamanda emeğinize, alın terinize, özverinize ve fedakârlığınıza gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Vekili Büşra Özdemir ziyaret kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder ve zabıta personelini kabul etti. Başta Büyükşehir Belediyesi zabıtası olmak üzere tüm Zabıta Teşkilatının 200. yıl dönümünü kutlayan Özdemir, 'Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve şehrimizin düzeni için emek veren tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyorum. Fedakârlıkları, özverileri ve alın terleri için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı yıllarımız olmasını diliyorum' dedi.

'İki asrı geride bırakan köklü teşkilat'

Zabıta Teşkilatı'nın iki asrı geride bırakan köklü bir teşkilat olduğunu söyleyen Başkan Vekili Özdemir, 'Sizler bu belediyenin sadece denetim ekibi değilsiniz. 7/24 ve mesai mevhumu gözetmeksizin sahada çalışan, bu şehrin huzuru, güveni, toplum sağlığı için emek verenlersiniz. Bizim sahadaki yüzümüzsünüz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz doğrudan köprü sizsiniz. İlk iletişim sizlersiniz. Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızla aramıza mesafe koymak yok. Bizim anlayışımızda vatandaşın yanında olmak var' dedi.

'Kadroya 90 yeni zabıta katılacak'

Antalya hızla büyürken bu doğrultuda ihtiyaçlarının da büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Vekili Özdemir şöyle konuştu: 'Bizim zabıtalarımızın da her geçen gün dinamizmi artıyor. Ekipmanımızla, araç-gerecimizle, personel sayımızla gençleşiyoruz, yenileniyoruz. Şimdi yine 90 kişilik bir alım yapacağız ve kadromuza 90 yeni genç arkadaşımız katılacak. Antalya'nın artan ihtiyaçlarına yakışır karşılık verecek, o dinamizmi yakalayacak çok güzel bir ekibiz. Ben sizlerin Zabıta Haftanızı kutlarken bu köklü geçmişin bugünkü temsilcileri olarak aynı zamanda emeğinize, alın terinize, özverinize ve fedakârlığınıza da gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehrin yükünü birlikte omuzluyoruz. Çok teşekkür ediyorum.'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir de üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi üniformasını taşıyan zabıta personelinin yaptığı çalışmalarla, esnafa, vatandaşa olan adaletli, mevzuata uygun davranışlarıyla örnek olması gereken bir birim olduğunu söyledi. Bu bilinçle hareket eden zabıta personeline teşekkür eden Demir, 'Siz belediyenin aynasısınız. Başkanımızın da katkılarıyla en kısa zamanda yeni arkadaşlarımız aramıza katılacak. Daha çok güçleneceksiniz. Daha çok çalışma alanınız olacak. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice Zabıta Haftaları kutlamaya' diye konuştu.

Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder ise 'Taleplerimiz ve isteklerimiz her zaman sizin tarafınızdan ve yönetimimiz tarafından olumlu karşılandı. Gösterdiğiniz bu teveccüh ve ilginizden dolayı arkadaşlarımız ve bizler sizleri utandırmadan layık olmaya çalışacağız. Bütün vatandaşlarımızın esen, güvenlik ve sağlığı adına ne gerekiyorsa gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz' diyen Başkan Vekili Özdemir'e teşekkür etti.