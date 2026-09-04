Dünya Motokros Şampiyonası'nın resmi açılış töreni uluslararası federasyon temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Kurum Müdürleri Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF yönetim kurulu üyeleri, FIM yetkilileri ile çok sayıda yerli ve yabancı sporcu ve davetli katıldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen açılış seremonisi, Arabica Coffee'nin katkılarıyla 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek MXGP Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en iyi motokros sporcularını Türkiye'de buluşturan organizasyonun açılışında, hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Naci Aktaş: 'Afyonkarahisar, spor turizminin önemli merkezlerinden biri olacak'

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, bir şehrin gücünün sahip olduğu değerleri koruması, doğru şekilde değerlendirmesi ve dünyaya tanıtabilmesiyle ölçüldüğünü belirterek, Afyonkarahisar'ın son yıllarda ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda önemli bir deneyim kazandığını ifade etti. Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağının dokuzuncu kez başarıyla Afyonkarahisar'da düzenlenmesinin, şehrin güçlü altyapısının ve organizasyon kabiliyetinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu tür büyük organizasyonların yalnızca bir spor etkinliği olmadığını belirten Aktaş, şampiyonanın Afyonkarahisar'ın tanıtımına, turizmine ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunduğunu söyledi. Spor turizmini şehrin geleceği açısından önemli bir alan olarak gördüklerini dile getiren Aktaş, Afyonkarahisar'ı spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aktaş ayrıca, dünyaca başarılı sporcuların Afyonkarahisar'da gençlerle buluşmasının ve büyük organizasyonların şehirde gerçekleştirilmesinin gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere tüm kurum, federasyon, güvenlik güçleri ve paydaşlara teşekkür etti.

Hasan Arslan: 'MXGP Türkiye, dokuz yıldır aynı heyecanla Afyonkarahisar'da'

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, 'Bu büyük organizasyonun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin enerjisi ve ilgisi bizlere de güç veriyor. Allah heyecanınızı ve mutluluğunuzu daim etsin. Bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağını dokuzuncu kez gerçekleştiriyoruz. Dokuz yıldır dünyanın en başarılı sporcularını Afyonkarahisar'da ağırlıyoruz. Sporcularımızın ve takımlarımızın her yıl yeniden buraya gelmesi, bu organizasyondan duydukları memnuniyetin en önemli göstergelerinden biri. Bunun en güzel göstergelerinden biri de organizasyonumuzun dokuzuncu yılında hâlâ aynı heyecan ve ilgiyle devam etmesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu büyük organizasyonu daha da büyüterek, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize Afyonkarahisar'ın eşsiz misafirperverliğini en güzel şekilde göstermeye devam edeceğiz' dedi.

Mehmet Taytak: 'Afyonkarahisar, Sporun ve Festivallerin Şehri Olma Yolunda İlerliyor'

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak törende yaptığı konuşmada 'Zaferin şehri Afyonkarahisar'da, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağını gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar artık yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, sporun ve festivallerin şehri olarak da adından söz ettiriyor. Burada yalnızca bir yarış gerçekleştirmiyor; farklı ülkelerden gelen insanları bir araya getiriyor, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı hep birlikte yaşıyoruz. Dokuz yıl önce başlayan ve her yıl daha da büyüyerek gelişen bu büyük organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği olan, destek veren ve elinden gelen her türlü katkıyı sunan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Burcu Köksal: 'Afyonkarahisar'ı spor, turizm, kültür ve gastronomiyle dünyaya tanıtıyoruz'

Açılış töreninde söz alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise, 'Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları, spor severleri ve motosiklet tutkunlarını bir kez daha Afyonkarahisar'da buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beş gün boyunca Afyonkarahisar'ı büyük bir buluşma, spor ve festival merkezine dönüştürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu büyük organizasyonun 10. yılını hep birlikte kutlayacağız. Festivalimizin 10. yılına ulaşması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu topraklarda bugün dünyanın en başarılı sporcularını ağırlamak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüdüğümüzün en güzel göstergelerinden biridir. Afyonkarahisar'ımızı büyüten, geliştiren ve güçlendiren her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz için ortaya konulan güçlü hedefler doğrultusunda, Afyonkarahisar'ın hak ettiği yere gelmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Çalışacağız, çok çalışacağız. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize yalnızca bir yarış izletmeyeceğiz. Onlara Afyonkarahisar'ın eşsiz misafirperverliğini, tarihini, kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini de tanıtacağız. Afyonkarahisar'ın adını sporla, turizmle, kültürle ve gastronomiyle daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz' dedi.

Ahmet Ali Temurci: 'MXGP Türkiye, Türkiye'nin güçlü ev sahipliğini dünyaya gösteriyor'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, törende yaptığı konuşmada, 'Bugün burada yalnızca büyük bir spor organizasyonunun açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübesini, güvenilirliğini ve güçlü ev sahipliği kültürünü hep birlikte ortaya koyuyoruz. Afyonkarahisar'ın Dünya Motokros Şampiyonası'na dokuzuncu kez ev sahipliği yapması, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Bir organizasyonu bir kez başarıyla gerçekleştirmek elbette önemlidir. Ancak bu başarıyı dokuz yıl boyunca sürdürülebilir hale getirmek çok daha kıymetlidir. Biz MXGP Türkiye'yi yalnızca bir yarış olarak görmüyoruz. Bu organizasyonu; Türkiye'nin spor diplomasisini güçlendiren, spora katkı sunan ve ülkemizin uluslararası görünürlüğünü artıran önemli bir platform olarak değerlendiriyoruz. Sporun çok güçlü ve evrensel bir dili var. Hepimiz farklı ülkelerden geliyor, farklı bayraklar altında mücadele ediyoruz. Ancak günün sonunda spor; dostluk, kardeşlik ve karşılıklı anlayış etrafında bizleri bir araya getiriyor. Bu büyük organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, MXGP Türkiye'nin ülkemiz, Afyonkarahisar ve tüm motosiklet tutkunları için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Mehmet Sadık Vefa: 'MXGP Türkiye, gençlerimize ilham veren büyük bir spor platformu'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bir kez daha ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak en büyük hedeflerimizden biri; motosiklet sporlarını ülkemizde daha geniş kitlelere ulaştırmak, gençlerimizin bu spora olan ilgisini artırmak ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlamaktır. MXGP Türkiye sayesinde dünyanın en iyi motokros sporcularını ülkemizde ağırlıyor, gençlerimizin bu büyük organizasyonu yakından takip ederek ilham almalarına fırsat sunuyoruz. İnanıyorum ki burada yaşanan bu büyük atmosfer, gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Afyonkarahisar Valimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

David Luongo: 'Afyonkarahisar'daki organizasyonu her yıl daha da geliştiriyoruz'

MXGP Başkanı ve Ceo'su David Luongo, 'Bu güzel organizasyonu her yıl daha da geliştirmek ve güzelleştirmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda burada olmaktan ve sizlerle bir kez daha, tekrar tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan başta Valimize, Türkiye Motosiklet Federasyonumuza ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel organizasyonlara imza atacağımıza inanıyor, burada bulunan herkese teşekkür ediyor ve sizlerle yeniden bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum' diye konuştu.

FIM Motokros Komisyonu Başkanı Antonio Alia Portela ise 'Burada sizlerle bir arada olmak, bu güzel atmosferi ve coşkuyu birlikte paylaşmak bizim için çok değerli. Sporun heyecanını, müziğin enerjisini ve festivalin eğlencesini hep birlikte doyasıya yaşamak. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.