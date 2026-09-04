TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor transferin son günlerinde Furkan Çil, Furkan Say ve Furkan Çetinkaya'yı transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, kadro yapılanması kapsamında son olarak 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1 yıllık, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Say ile 1 yıllık ve geçtiğimiz sezon 52 Orduspor formasıyla 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren 25 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Furkan Çil, Furkan Say ve Furkan Çetinkaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz' açıklaması yapıldı.