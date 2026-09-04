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43. dakikada Operi'nin pasında topla buluşan Kemen, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan, yakın köşeye yönelen topu kornere çeldi.

16. dakikada Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Osimhen'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top çizgiden sekip oyun alanına geri döndü. Hakem Kadir sağlam ilk anda oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. 0-1

13. dakikada Yunus'un savunma arkasına uzun pasında hareketlenen Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Kaleci Deniz topu kontrol etti.

6. dakikada Yunus'un ceza yayının önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz direk dibinden topu kornere çeldi.

1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Batrakov, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale alanında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz topu çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

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