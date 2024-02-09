Viyol olarak adlandırılan, başta yumurta ve sebze-meyve sektörü olmak üzere, ev aletleri, elektronik malzeme, tekstil, hobi, içecek ve otomotiv sektörleri için kalıplanmış selülozik ambalaj malzemeleri tasarlayan ve üreten Dunapack Packaging, Çorlu, Adana ve Eskişehir Fabrikası’ndan taşımalarını bu yıl da CEVA Lojistik ile yapmaya karar verdi.

CEVA, Dunapack Packaging için her ay Adana Fabrikası’ndan 601, Çorlu Fabrikası’ndan 1316 ve Eskişehir Fabrikası’ndan 1369 sefer yapacak. CEVA, bir yıl içerisinde Dunapack Packaging’a ait 19 bin ton oluklu mukavva taşıyacak.

CEVA Lojistik İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Murat Karadağ, “Türkiye’de günde gerçekleştirdiğimiz 1200 sefer, yılda taşıdığımız 5,5 milypn ton ile FTL’de oldukça iddialıyız. Dunapack Packaging ile 2022 yılında başladığımız işbirliğini 2023 yılında genişlettik, 2024 yılında da devam kararı aldık. CEVA Global olarak 2050 yılına kadar emisyon oranlarında sııfıra ulaşma hedefimiz var. Çevre dostu politika ile çalışan, yüzde 100 çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünler üreten Dunapack Packaging ile iş birliğimizin güçlenerek devam etmesi bizleri mutlu ediyor” dedi.