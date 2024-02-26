Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında kara yolu ve intermodal taşımalar gerçekleştiren Capella Logistics, Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri ve Yeşil Lojistik uygulamaları kapsamında bu yıl iklim dostu intermodal taşımalara ağırlık verecek.

Şirketin CEO’su Aytaç Aykanat, Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) pilot uygulamasının başladığını hatırlattı. Türkiye’nin ihracatından en büyük payı AB ülkelerinin aldığını anımsatan Aykanat, “Dolayısıyla Yeşil Mutabakat’a uyum, ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyor, ciddi fırsatlar ve riskler barındırıyor. Biz de iklim dostu Yeşil Lojistik uygulamalarına büyük önem veriyoruz.” diye konuştu.

“Bütün yatırımlarımızı intermodal odaklı yapıyoruz”

Aykanat, “Toplam taşımalarımız içinde, yüzde 50 olan intermodal payını bu sene yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyor ve yapıyoruz. Araç ve ekipman alırken kesinlikle intermodal taşımalara da uyumlu olmasına dikkat ediyoruz.” dedi.

İntermodal taşımacılığın düşük emisyon değerlerinin yanı sıra güvenli ve zamanında teslimat ile maliyet avantajları da sunduğuna dikkati çeken Aykanat, Türkiye’den Avrupa ülkelerine intermodal kapsamında demir yolu ve Ro-Ro çıkışlı taşımacılık yaptıklarını, son teslimatları kara yolu ile tamamladıklarını anlattı.

Almanya, Hollanda, Belçika’ya demir yolu; İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz’e Ro-Ro

Aykanat, Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ulaşmak için genellikle demir yolu çıkışlı intermodal hatlarını kullandıklarını, İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz’e yük taşımak için ise Yalova-Sete Ro-Ro hattını tercih ettiklerini belirtti.

Aytaç Aykanat, otomotiv yedek parça, alüminyum, tekstil, sanayi ürünleri, sağlık, frigo, kimyevi ürün, kozmetik ve FMCG başta olmak üzere hemen her sektörün yükü, özel donanımlı araç ve ekipmanlarla taşıdıklarını da sözlerine ekledi.