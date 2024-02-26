Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, 2039 yılına kadar küresel ana pazarları Avrupa, ABD ve Japonya’da tüm kamyon ve otobüs serilerini karbon-nötr hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda Daimler Truck, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından Masdar Abu-Dabi (BAE) ile Abu Dabi'den Avrupa'ya 2030 yılına kadar sıvı yeşil hidrojen ihracatının uygunluğunu araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı. Masdar ile olan girişim Avrupa'da sıvı yeşil hidrojen tedariğini mümkün kılmak için atılan ilk adımı işaret ederken, Avrupa karayolu yük taşımacılığındaki karbondioksit salımını azaltma konusunda potansiyel vadediyor.

Daimler Truck Paris İklim Anlaşması’na bağlı

Paris İklim Anlaşması'na bağlı olan ve sürdürülebilir taşımacılığa öncülük eden Daimler Truck, taşımacılığı karbon salımından arındırmak için hidrojen ve batarya elektrikli araçlarla çift yönlü bir strateji izliyor. Karayolu taşımacılığında sıvı hidrojen kullanımının uygunluğunu göstermek amacıyla, şirketin prototip Mercedes-Benz GenH2 kamyonu kısa süre önce Almanya’da gerçek yaşam koşullarında, tek seferlik sıvı hidrojen dolumu ile 1.047 kilometrelik yolculuğu tamamladı. Daimler Truck, 2024 yılının ortalarında kullanıma sunulması beklenen Mercedes-Benz GenH2 kamyonlardan oluşan bir müşteri deneme filosu oluşturuyor.

Masdar 40’tan fazla ülkede proje geliştirdi

BAE'nin temiz enerji merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji şirketlerinden Masdar, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasında öncü rol oynuyor. 2006 yılında kurulan Masdar, 40'tan fazla ülkede toplam 20 GW'tan (Gigawatt) fazla elektrik üretim kapasitesine sahip projeler geliştirdi. Daimler Truck ile yapılan anlaşma, BAE’nin 2031 yılına kadar düşük karbonlu hidrojen pazarının lider üreticisi ve tedarikçisi olma hedefini, Avrupa Yeşil Anlaşması emisyon azaltım hedeflerini destekliyor.