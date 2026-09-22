Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, bilet satışı sırasında ilk 10 dakika içinde 122 bin kişinin bilet almak için başvurduğunu bunun Passolig kurulduğu tarihten itibaren bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, milli araya lider olarak girerek önemli bir başarıya imza attı. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren, İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Başkan Eren, Amedspor'un her gün bir şekilde gündeme getirildiğini söyledi. Genç bir kulüp olduklarını ve Süper Lig'e ilk defa çıktığını dile getiren Eren, '2 ay gibi kısa bir sürede bu kulübü Süper Lig'e hazır hale getirmek üzere kentteki bütün bileşenlerimizle yoğun bir çaba içerisindeydik. Ama her gün Amedspor'u eleştirmek üzere konu üretmek, kusur aramak da iyi niyet anlamında bence bizler tarafından sorgulanır bir aşamaya geldi. Amedspor üzerinden her gün bir konu başlığı oluşturulmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyoruz. Transfer sezonumuzu burada mütevazi bir bütçeyle bir kadro oluşturmaya çalıştık. Evet yorucuydu ama futbolcu transfer etmek gerçekten kolay değil. Çünkü artık Süper Lig standartlarına futbolcu transfer etmek istiyorsunuz. Eksik kalmadık mı? Eksik de kaldık. Evet hocamızın daha derin bir kadroyla Süper Lig'e başlamasını ve Süper Lig'in ağırlığının farkında, bizlere taleplerini ya da bizim bu anlamda bu taleplerin tamamını karşılamama gibi bir durumumuz oluştu. Ama hem bütçemiz aynı zamanda futbolcuların bu kente gelmesi, bu kulüpte futbol oynama isteğini göz ardı etmemek lazım. Bunlarla bir şekilde bu kulüp transfer sürecinde görüşmelerini yaptı, bir aşamaya geçirdi. Evet maalesef hala bazı resmi kurumlarımızla Süper Lig'e hazır değiliz. Son maçtaki özellikle taraftarların stat konusundaki sıkıntılarını, stada girişlerle ilgili yaşanan sorunları var. Kamuoyuna ve toplumumuza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; ilk gün şunu söyledik: Bugün lideriz. Geldiğimiz lige renk katacağız dedik, 'güzellik katacağız' dedik. Ama rengi katınca sahadaki güzel futbolun yanı sıra aynı zamanda taraftarlarımızın da stat kültürüyle bu lige renk katacağız dedik. Zaman zaman eleştirildik, zaman zaman taraftarlarımızla birlikte eleştirildik. Ama hep şunu söyledik. Amedspor önemli bir spor kulübü. Amedspor milyonların gönül verdiği, umut bağladığı, mutlu olmak istediği, heyecan almak istediği bir kulüp. Bu anlamda bu kulübün Bu kenti, bu toplumu ve yaşadığı coğrafyayı en iyi şekilde temsil etme gibi bir yükümlülüğü var. Biz bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama hiç kimsenin de Amedspor üzerinden farklı bir gündem oluşturmasına da müsaade etmeyeceğiz. Toplumun, halkımızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyumuzun oluşturduğu bu güzel ortamı bozmaya mail edecek her türlü kişi kurum ve gruplara karşı da duruşumuzu koruyacağız. Amedspor büyük bir destekle kendisini bu ülkede hissettirmeye başladı'' dedi.

Passoligde rekor başvuru

Amedspor bilet satışlarında inanılmaz bir talebin olduğunu ifade eden Eren, 'Önceki Başakşehir maçımızda 100 bin insan bilet alma esnasında Passolig sistemine giriş yaptı. Saati belli olmadığı halde ve inanın arkadaşlar ben kulüp başkanı olarak saati bilmiyordum. Biletten sorumlu yönetim kurulu arkadaşımız da saatten habersizdi çünkü bir saat yoktu. Burada bir araya geldik, bir odaya geçtik. Bu derece şeffafız. Sosyal medyamızla telefonla bağlandık. Passoligle telefonla bağlandık. Aynı anda hem. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşım yaptık. Aynı anda Passoligde satış düğmesine basıldı. Bana verilen bilgi arkadaşlar 122 bin ilk 10 dakika içerisinde bilet almak için sisteme girdi. Passolig kurulduğu tarihten itibaren tarihten bu yana kendilerinin ifadesi gördükleri en yoğun ilgi olarak kayıtlarına geçtiğini belirtildi. Şimdi bu anlamda 30 bin kişilik bir stadın böylesi bir talebi karşılama şansı yok zaten. Ve insanlar kulüp önüne gelip evet bize tepkide gösterdi. Ama bu bizim elimizde olan bir çözüm ya da bizim çözebileceğimiz bir konu başlığı değil. Ama biz stat içerisinde daha fazla taraftarımızın stada girmesi için gereken bütün görüşmeleri ilgili kamu kurumlarıyla yaptık. Arkadaşlar bu karşılaşmada on bin şeyle birlikte misafir takımla birlikte satabildiğimiz bilet 11 bin 124 toplam kulübümüzün yani kendi taraftarlarımıza satabildiğimiz bilet 9 bin 864. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum artırabildiğimiz kadarıyla altyapımızdaki futbolcuların gelmesini azaltarak personelimizin gelmesini azaltarak bu şekilde daha çok insanın stada gelmesi için bir çaba içerisindeyiz. Ama evet bu stat bize yetmiyor. Çok ciddi bu maçta sıkıntılar yaşadık. Maalesef bilinçli bazı grupların da stada girerek çok ciddi şekilde kapılara zarar vererek içerideki malzemeye zarar vererek biz burada maç öncesi birçok kamu kurumuyla toplantılar yaptık, ama istediğimiz düzeyde maalesef tedbirler de alınmadı. Biz bunu sonrasında aldığımız kayıtlardan da gördük. Bu konuda daha ciddi bir ve kendilerinden daha yoğun bir tedbir konusunda da görüşmelerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar biz zaten her fırsatta stada bu yabancı maddi adamların bizden olmadığını ifade ediyoruz. Biz maçın sonucu ne olursa olsun, hakemlerin tavrı ne olursa olsun, maç esnasındaki kararları, biz hep şunu söyledik. Amedspor'un kültüründe şiddet, sahaya yabancı madde atmak, cinsiyetçi söylemde bulunmak, hakaret içeren tezahürat yapmak yok, spor ruhunda böyle bir durumu biz pozisyonu kabul etmiyoruz. Bunu kim yaparsa yapsın karşımıza almak konusunda da çok netiz. Maalesef her karşılaşmada önde olduğumuz karşılaşmada bile bunu yapanlar var. Ben artık bunu yapanların kasıtlı bir şekilde bu kulübe zarar verme niyetiyle hareket ettikleri inancındayım. Ve bizler statta bulunan taraftarlarımız, izleyicilerimiz lütfen bu ve benzeri tavır içerisinde olanlar konusunda bizleri gerekirse tabii ki müdahale eden, engellemeye çalışan çok duyarlı taraftarlarımız da var. Ama bazen kendinde olmadan maalesef yani farklı işte maddelerle stada gelen insanlar oluyor. Kullanıp gelen insanlar oluyor. Bunların önüne geçme çabası içerisinde olacağız ama kamuoyunu bunu bilsin. Bunu yapan Amedsporlu değil arkadaşlar. Çok net ifade ediyorum'' diye konuştu.

''Amed Sportif Faaliyetler bir ayrıcalık istemiyor''

Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadıklarını belirten Eren, konuşmasına şöyle devam etti: 'Ben bu maç sonrası bir değerlendirme yaptım. Orada da ifade ettim. Biz bugüne kadar hiçbir zaman hakemlerle ilgili kameralar karşısına geçip konuşmadık. Bazen bu konuda eleştirildik de hakkımızı savunmuyoruz noktasında eleştirileydik. Hatta hukuki kimliğimden dolayı da sessiz kaldım eleştirildim. Ama her zaman her maçtan sonra ilgili birimlerle dizler bir kulüp olarak gereken her teması sağladık. Hakkımızın yendiği noktada ilgili yerlere gerekli uyarıları yaptık. Ama bu maç gerçekten bizleri de çileden çıkaran ve açıklama yapma ihtiyacı duyan bir noktaya geldik. Ben bir yıldır Amed Spor Kulübü'nün başkanıyım. Yöneticilerimizle birlikte bir yıldır çalışıyoruz. Hiçbir yöneticimiz, hiçbir kulüp başkanımız sizlerin huzurunda bir yıldır bir açıklama yapmadı o stadın önünde. Biz hep şunu söyledik, Amedspor bir ayrıcalık istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Biz herkese eşit mesafede, adil, şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumunun da bu ve benzeri durumlara sebep olacak yönetimlere karşı pozisyon almasıdır. Tabii ki düdük çaldıktan sonra artık o maçın neticesini değiştiremiyorsunuz. Ama insanların bu statlara gelip futbolcuların gösterdiği emeğin karşılığını alacağı bir görüntü, bir maç izlemek istiyor. Bu anlamda da biraz daha duyarlılık bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda bir açıklamamız oldu. Hala aynı noktadayız. Hocamız dayanamadı. Evet aslında sistemini iletmeye koştu. Lakin hocamız biraz bilirsiniz çok samimi, çok işten, çok böyle duygusunu fiziki hareketlerine de ya da bedensel hareketlerine de yansıtan biri. O da dayanamadı. Aslında sistemini iletmek için hocaya doğru giderken hoca doğrudan kırmızı kart göstermişti. Bu da aslında hakemin niyetini bize bir kez daha gösterdi. Ama biz şu bilinsin hakkımız yenince asla susmayacağız.''