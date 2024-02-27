Türk siyasetinde bıraktığı iz ve ortaya koyduğu milli duruşla halen daha bir ilham kaynağı olarak görülen Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kim olduğunu bir kez daha hatırlayalım.

NECMETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kayseri'de başlamış, ancak babasının iş tayini nedeniyle Trabzon'da sürdürmüştür. 1937'de orta okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde birinci olarak tamamladı. Üniversiteye sınavsız giriş hakkı olmasına rağmen sınavla girmeyi tercih eden Erbakan, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı ve dönem öğrencileri arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da bulunmaktaydı. 1948'de üniversite eğitimini tamamladı.

1948-1951 yılları arasında Motorlar Kürsüsü'nde asistan olarak görev yapan Erbakan, bir süre boyunca motor dersleri verdi. 1951'de üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne doktorasını yapması için gönderildi ve doktorasını burada tamamladı.

Alman ordusu için çalışmalar yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar sürdürdü, Alman üniversitelerinde doktorasını tamamladı.

1953 tarihinde doçentlik ünvanı için sınava girmek üzere Türkiye'ye döndü ve 1954'te henüz 27 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent oldu. Doçentliğinin ardından yeniden Almanya'ya giderek Deutz fabrikalarında görev yaptı.

956-1963 yılları arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor'u kurdu ve ilk yerli motor üretimini gerçekleştirdi. 1965 yılında 39 yaşındayken profesör oldu. 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Genel Sekreterliği görevine seçildi.

SİYASETE ATILIŞI

Genel Sektererlik yıllarında büyük sanayici ve tüccarlara karşı Anadolu tüccar ve küçük sanayicilerini savunmasıyla dikkati üzerine topladı. 25 Mayıs 1969'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne genel başkan olarak seçildi ancak Adalet Partisi hükümetinin seçimleri iptal etmesiyle 8 Ağustos 1969'da başkanlıktan ayrıldı.

PARTİ KURDU

17 Ocak 1970'te 17 arkadaşı ile birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurdu ancak 12 Mart 1971'de gerçekleşen Askeri Müdahale ile partisi mahkeme tarafından "laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" gerekçesiyle 20 Mayıs 1971'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Erbakan, partinin kapatılmasından sonra İsviçre'ye gitti ve 1973 Türkiey Genel Seçimleri'nden önce yeniden Türkiye'ye döndü. 11 Ekim 1972'de kapatılan Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Partisi 14 Ekim 1973 seçimlerinde %12 oy alarak 48 milletvekili ile meclise girdi.

CHP İLE KOALİSYON

Seçimlerin hemen ardından dönemin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit ile yapılan ortak çalışmalarla CHP - MSP koalisyon hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

Kıbrıs sorunun ortaya çıkmasıyla Kıbrıs Harekatı'nı savundu, ancak Ecevit'in harekatın ardından adayı tamamen ele geçirme fikriyle ters düştü. 17 Eylül 1974'te koalisyon hükümeti dağıldı.

12 EYLÜL DÖNEMİ

12 Eylül 1980 darbesininardınadn bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutulan Erbakan, 15 Ekim 1980'de 21 Milli Selamet Partisi yöneticisiyle beraber "MSP'yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak" suçlamasıyla tutuklandı ve 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı.

1996'DA BAŞBAKAN OLDU

1982 Anayasası kararınca 10 yıl boyunca siyaset yapması yasaklandı. Cezası bittiğinde 6 Eylül 1987 halk oylamasıyla yeniden siyasete dönüş yaptı ve 11 Ekim 1987'de Refah Partisi genel başkanı seçildi. 1996 ve 1997 yılları arasında ise Doğruyol Partisi ile kurduğğu koalisyon hükümetinde ise Erbakan Başbakan olarak görev yaptı.

Necmettin Erbakan, "Kayıp Trilyon Davası" kapsamında "Refah Partisi'ne yapılan yaklaşık 1 trilyon TL'lik hazine yardımının harcanmış gibi gösterilerek devlete iade edilmemesi" davasında 6 Mart 2002'de 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 yıllık siyasi yasağı 2003'ün Şubat ayında sona erdi ve 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi genel başkanı olarak göreve başladı. 3 Aralık 2003'te hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı ve 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi genel başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden ayrıldı.

Aldığı sağlık raporu sebebiyle hapis cezası ertelenen Erbakan'ın, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle hapis cezası 2008'in Nisan ayında ev hapsine dönüştürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nun verdiği "sürekli hastalık" raporu üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Erbakan'ın hapis cezası iptal edildi ve 19 Ağustos 2008'de affedildi.

ERBAKAN NEDEN VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

19 Ocak 2011'de ayağında çıkan damar iltihabı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındı. Kısa bir süre sonra solunum ve kalp yetmezliği sebebiyle uygulanan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen kalp, çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle 27 Şubat 2011'de yaşam faaliyetlerini yitirerek komaya girmiş, aynı gün saat 11:40'ta ise 85 yaşındahayatını kaybetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, 'Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin.' dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT ERBAKAN HOCA'YI UNUTMADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:"Ülkemizin yeştirdiği müstesna siyasetçi, ilim ve bilim insanı, kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop

Türkiye’de milletin değerlerini esas alan siyasetin öncüsü, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasının lideri, ilim, siyaset ve devlet adamı merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 13'üncü sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum.

Mansur Yavaş

Eski başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Murat Kurum

Milli Görüş hareketinin kurucusu, büyük devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve duayla yâd ediyorum.

Temel Karamollaoğlu

Hasretini ve mücadeleni yürekten düşürmeyeceğiz. Başlattığı kutlu yürüyüşü sürdürmeyi en büyük paye biliyor; Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum.

Mahinur Özdemir Göktaş

Dava ve devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Ülkesine ve milletine hizmet yolunda vakfettiği ömrünün ve verdiği mücadelenin şahidiyiz. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin.

Dr. Fatih Erbakan

Milli Görüş hareketinin kurucusu, davamızın öncüsü, büyük devlet adamı, hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Onun açtığı yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edecek ve Milli Görüş'ü yeniden iktidara taşıyacağız.