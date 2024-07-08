Bu kapsamda Uluslararası Pazarlar Direktörü Kemal Yılmaz ve Pazarlama Direktörü Burcu Cihan görevlerini CEO Haluk Kürkçü’ye bağlı olarak sürdürecekler.

Brisa’da Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Evren Güzel’in 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Temsa Skoda Ulaşım Araçları Genel Müdürü olarak atanmasını takiben, pazarlama fonksiyonunda yeni organizasyonel değişiklikler duyuruldu. Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Direktörlükleri Genel Müdür’e doğrudan raporlayacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda Uluslararası Pazarlar Direktörü Kemal Yılmaz görevini CEO Haluk Kürkçü’ye bağlı olarak sürdürecek.

Brisa’nın yeni Pazarlama Direktörü Burcu Cihan oldu

ODTÜ İşletme mezunu olan Burcu Cihan, Koç Üniversitesi’nde Executive MBA ve MIT&Colombia İşletme Okulu’nda Dijital İşletme Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Koç Grubu'nda 20 yılı aşkın bir süre pazarlama alanında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, son olarak 2021-2024 yılları arasında OPET Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü.

6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Brisa bünyesine katılan Cihan, Brisa’nın yeni Pazarlama Direktörü olarak atandı. Burcu Cihan, yeni görevinde Genel Müdür Haluk Kürkçü'ye rapor ederken iç pazara yönelik tüm pazarlama faaliyetlerini yönetecek. Bu kapsamda Pazarlama Mükemmelliği, Kanal Geliştirme ve Müşteri Deneyimi, Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama, Saha Mühendisliği, Ticari Ürünler ve Tüketici Ürünleri Pazarlama bölümleri doğrudan Burcu Cihan’a rapor edecek.