Elazığ Belediyespor Kulübü sporcularından Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanarak Avrupa 2'ncisi oldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından spora ve sporcuya verilen destekler uluslararası arenada da başarıya dönüşüyor. Başkan Şerifoğulları himayesinde birçok branşta Elazığ'ı başarıyla temsil eden Elazığ Belediyespor Kulübü, bu kez Avrupa'da ismini duyurdu. Bu kapsamda Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +83 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma gitmeye hak kazanan Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada milli formayı gururla taşıdı. Başarılı maçlar çıkartan sporcu, rakiplerini birer birer devirerek turnuvayı Avrupa 2'ncisi olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Elazığ Belediyespor Kulübü Başkanı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın destekleriyle her branşta sporun ve gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Bilginoğlu; 'Elde ettikleri derecelerle şehrimize ve ülkemize bu büyük gururu yaşatan sporcularımız Ali Asaf Çiçek ve Sadık Oğuz Bulut ile bu başarıda büyük emeği olan Antrenörümüz Kadriye Sarıca'yı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.