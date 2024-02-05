Tırsan’nın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirdiği teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Esen Öz Tekayak, Borusan Lojistik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aydın Başar ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak 70’den fazla ülkedeki müşterilerimize hizmet veriyor, haftada 1.5 patent üreten Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile rekabet güçlerini artırıyoruz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz araçlar da Ar-Ge yetkinliğimizin ve üretim gücümüzün en seçkin örneklerindendir. Sektörün öncü lojistik firmalarından Borusan Lojistik ile başarılı bir iş birliği içerisindeyiz, bu iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Askılı Tekstil Taşımalarında Çeyrek Asırdır Hizmet Veriyoruz

Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Esen Öz Tekayak gerçekleştirilen teslimat töreninde yaptığı konuşmada; “Borusan Lojistik, müşterileri için yatırım yapan bir şirket. Müşterilerimizin verimliliklerini artırmak istiyoruz ve bunun için Türkiye’nin lider treyler üreticisi olan Tırsan’a yatırım yaptık. Araçlardaki Talfix® panelleri; giysilerin aracın içine kolayca asılmasını ve güvenle taşınmasını sağlıyor” dedi.

Öz Tekayak bu satın almanın amacının müşteride değer ve fark yaratmaya devam etmek olduğunu belirterek; “Uluslararası karayolu askılı tekstil taşımalarında çeyrek asırdır hizmet veriyoruz. Yatırımla başladığımız 2024 yılında da Avrupa ve İngiltere’deki tekstil taşımacılığındaki lider konumumuzu güçlendiriyor aynı zamanda sektörümüze katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Tırsan ile uzun senelerdir süren başarılı bir iş birliği içerisindeyiz, ileriki yıllarda da bu başarılı iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı Teknik Özellikleri

Tırsan' ın Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı kutu aracı TTG.TAL , sahip olduğu e-f-g tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta da müşterilerine avantaj sağlıyor. Intermodal taşımacılığına özel olarak geliştirilen treylerler daha düşük navlun değeri, daha hızlı operasyon süresi, düşük bakım giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile nakliyecilere birçok avantajı aynı anda sunar.

TTG.TAL standart olarak sunduğu; 2.950 mm iç net, Talfix® iç yapı, reçine kaplı kontraplak taban ve tabanda bulunan 26 adet yük bağlama halkası, izolasyonlu tavan, yemek-takım dolapları, su deposu, stepne taşıyıcı, gümrük mevzuatı ve 1. dingil kaldırma özellikleri ile müşterilerinin operasyonlarına tam verim sağlar.

Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı TTG.TAL kutu aracı Talfix iç yapısı; hem tekstil taşımacılığı, hem çift kat yükleme hem de yük güvenliği sunmaktadır. Üzerinde 10 binden fazla yük sabitleme ve askı çubuğu takılabilecek delik bulunan Talfix® paneller; giysilerin aracın içine kolayca asılmasını ve güvenle taşınmasını sağlar. Patentli Talfix® yük emniyet sisteminin bir parçası olan, her biri 1 daN kapasiteli çift katlı bar, aracın içinde ikinci bir katman oluşturarak çit kat yükleme ile maksimum yük kapasitesi sunuyor. Sahip olduğu opsiyon seçenekleriyle Talson TTG kutu araçları kullanıcılarının operasyonlarında verimlilik ve güven sağlar. Talson ( konteyner tip ) kapı opsiyonuyla yüksek mukavemet sağlayarak aracın kullanım ömrünü uzatır. Mekanik ve elektronik kilit çözümleriyle değerli yükleri, hırsızlığa karşı korur.

Talson, ürünlerin güvenli taşınabilmesi için TAPA (Transported Asset Protection Association – Değerli Ürünlerin Taşınması Birliği), kriterlerine sahiptir. Talson kutu araçlarının yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL standartlarına %100 uyumludur.