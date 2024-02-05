Türkiye İhracatçılar Meclisi Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın, hizmet ihracatında, eğitim ihracatının önemli yeri olduğunu belirterek, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısını artırması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na hizmet ihracatını ve eğitim sektörünün hizmet ihracatı içindeki yerini anlattı.

GÜÇLÜ EĞİTİMDEN GÜÇLÜ ÜLKELER ÇIKAR

Dünyada teknoloji, bilim, ihtiyaçlar ve beklentilerin sürekli gelişip değiştiğinin altını çizen Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin tam bağımsızlığı için eğitimcilerin çok çalışması ve eğitimin her alanda güçlü olması gerektiğini, çünkü güçlü eğitimden güçlü ülkelerin çıkacağını ifade etti.

Dünyanın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini özümsemek için ille de Batı’ya veya Doğu’ya gidilmeyeceğini, Hazreti Peygamber’in ‘İlim Çin’de ise gidin alın’ dediğini belirterek, “Medeniyet, ilim neredeyse biz oraya gitmemiz ve o ilmi özümseyip ülkemize getirmemiz lazım. Bu öncelikli konu. Yani etkileşim bilimsel ve teknolojik olmalı” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA 1 MİLYON HEDEFİ

“Yabancı öğrenci sayımızı yakın dönem için 500 bin, orta vadede 750 bin ve uzun vadede 1 milyona ve eğitim ihracatını 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” diyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, küresel anlamda 6,5 milyondan fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, 750 bin öğrencinin ABD’de, 500 bin öğrencinin İngiltere’de, 300 bin öğrencinin Kanada’da, 250 bin öğrencinin Fransa’da, Çin ve Japonya olmak üzere dünyada azımsanmayacak sayıda bir yurtdışı eğitim faaliyetinin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye’nin devlet ve vakıf üniversiteleriyle eğitimde önemli bir potansiyele ulaştığını dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yakın vadede 500 bin öğrenci ve 4 milyar dolarlık eğitim ihracatını 100 milyar dolara çıkarmak Türkiye için zor bir iş değil. Coğrafyamız, sahip olduğumuz tarihi kültürel işbirliklerimiz, tarihi kökler, ülkenin her geçen yıl ekonomik ve sosyal olarak cazibe merkezi haline gelmesi potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

250 BİN YABANCI ÖĞRENCİ PARA ÖDEMİYOR

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelmesi için devletin her türlü kolaylığı gösterdiğini dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’de 310 bin uluslararası öğrenci var. Bunların yaklaşık 250 bini para ödemiyor ya da harç gibi çok cüzi bir para ödemesi yapıyor. Biz şu andaki durumu aşmaya çalışıyoruz. Fakat devlet erkanından da destek bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin normal şartlarda 250 bin uluslar arası öğrencinin para ödemesi durumunda 4 milyar dolarlık eğitim ihracatının 10 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizen Mustafa Aydın, “Tabii ben burada bunu söylerken de yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları kanalıyla gelen öğrencileri bunun dışında tutuyorum” diye konuştu.

EĞİTİMDE MAL İHRACATI GİBİ BİR GİRDİ YOK

Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile Türkiye ekonomisine hizmet ihracatı katkısının 100 milyar dolar olduğunu, bunun içerisinde turizm, lojistik, hava ulaşımı, eğitim, sağlık, havacılık, yazılım, bilişim, eğlence ve kültür alanlarının yer aldığını, ülkenin mal ihracatının bu yıl 255 milyar dolar, hizmet ihracatıyla birlikte bu rakamın 355 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Hizmet ihracatının cari açığı kapatmada en önemli kalemlerden biri olarak öne çıktığına işaret eden Doç. Dr. Aydın, “Bacasız sanayi diye ifade ettiğimiz ithalatı olmayan bir ihracat. Mal ihracatı öyle bir girdi sağlıyor ama o onun içinde ithalat da var. Hizmet ihracatında böyle bir şey yok. Hizmet ihracatının hakkını teslim etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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