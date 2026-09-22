Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi 31 Aralık'ta son bulacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra ise Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.