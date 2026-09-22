39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakaya Trent Forrest'in basketi ile başlarken, siyah-beyazlıların ilk sayıları Scottie Wilbekin'den geldi. Maçtaki ilk molaya Fenerbahçe 12-8'lik üstünlükle girdi. İlk periyodun son anlarında savunmadaki etkinliğini artıran Fenerbahçe hücumda da bulduğu sayılarla farkı artırdı ve ilk çeyreği 11 sayı farkla önde bitirdi. 21-10

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin ile etkili olan sarı-lacivertliler, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş'ın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, farkı 19'a kadar yükseltirken soyunma odasına 46-27'lik skorla girildi. Siyah-beyazlılar, 3. periyot başında farkı eritmeye başladı ancak sonrasındaki 4 dakika 22 saniye sayı bulamadı ve sarı-lacivertliler, son çeyrek öncesi skoru 58-46'ya getirdi. Jasikevicius'un öğrencileri son periyotta farkı korudu ve parkeden 72-59 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Derbide en skorer 13'er sayıyla Wade Baldwin ve Jaylen Nowell oldu. Fenerbahçe'de Braxton Key 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Talen Horton-Tucker 3, Trent Forrest 7, Braxton Key 11, Shavon Shields 10, Onuralp Bitim 3, Will Clyburn 8, Nicolo Melli 7, Wade Baldwin 13, Melih Mahmutoğlu 5, Demircan Demir, Kadir Yiğit Yancı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Devon Dotson 9, Daquan Jeffries 4, Scottie Wilbekin 8, Eugene Omoruyi 7, Ante Zizic 5, Jaylen Nowell 13, Furkan Korkmaz, Wenyen Gabriel, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Anthony Brown 3

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 21-10 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-27 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-46 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Furkan Korkmaz (33.25) Beşiktaş)

Derbiyi; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.