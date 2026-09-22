ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81'nci Genel Kurulu marjında ikili temaslarda bulundu. Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi. Trump, Ukrayna, Falkland Adaları'nın statüsü ve ticaret konuları da dahil olmak üzere çeşitli meseleleri ele aldıkları görüşmenin ardından Burnham'ı 'doğal bir iş insanı' olarak nitelendirdi. Trump, görüşmenin ardından ayrıca İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'nda bulunan ABD-İngiltere askeri üssünün statüsünü çözme planını yeniden eleştirerek, planı 'korkunç bir anlaşma' olarak nitelendirdi.

'Bu ilişki bizim için çok önemli ve bunun üzerine inşa edeceğiz'

İlk kez Trump'la bir araya gelen Burnham ise, bazı dış politika konularında yaşadıkları görüş ayrılıklarına rağmen görüşmede iyi bir bağ kurduklarını söyledi. Burnham, 'Bu ilişki bizim için çok önemli ve bunun üzerine inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı. Diego Garcia konusuna değinen Burnham, bir çözüm bulma sözü verdi.

İngiltere, iki asırdan fazla süren yönetimin ardından geçen yıl Chagos Adaları'nın egemenliğini Mauritius'a devretme konusunda anlaşmış, ancak en büyük ada Diego Garcia ve buradaki stratejik askeri üs için 99 yıllık kira hakkını elinde tutmuştu. Ancak anlaşmanın uygulanması için gerekli yasal düzenleme, ABD'nin karşı çıkması nedeniyle askıya alınmıştı.