39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, üst üste 2, toplamda 9. kez mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti ve lig ikincisi Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbide Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 46-27'lik skorla önde tamamlayan sarı-lacivertliler, müsabakadan da 72-59 galip ayrıldı.

Kupada 20. kez mücadele eden Fenerbahçe, 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, son kupasını ise geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş'ı yenerek elde etti. Koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle organizasyon 3 sezon düzenlenmezken, Fenerbahçe son 6 finalde de yer aldı. A. Efes'e karşı 4 maçta da parkeden mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda ise Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda parkeden 72-59'luk skorla galip gelen Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 2, toplamda 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.