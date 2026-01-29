BIST 100 endeksi güne 13.150 puandan başladı ve günü %2,29 artışla 13.407 puandan tamamladı. Gün içerisinde 13.144 seviyesini test eden endeks, en yüksek 13.512 puanı gördü. İşlem hacmi ise 240,8 milyar TL ile 30 günlük ortalamanın (171,9 milyar TL) belirgin şekilde üzerine çıktı.

Bankacılık Öne Çıktı, Teknoloji Negatif Ayrıştı

Sektörel bazda bankacılık endeksi, özellikle AKBNK hissesi öncülüğünde %3,49 yükselişle pozitif ayrışırken, teknoloji endeksi %0,81 düşüş kaydetti. Endekse KLRHO, AKBNK ve TUPRS hisseleri pozitif katkı sağlarken; PASEU, ASELS ve HALKB negatif etki eden hisseler arasında yer aldı.

Tahvil ve risk göstergeleri tarafında ise olumlu bir tablo izlendi. 10 yıllık TL tahvil faizi 6 baz puan düşüşle %29,36 seviyesine gerilerken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 216 baz puan seviyesinde günü tamamladı.

Enflasyon Beklentileri: Ocak Ayında Aylık TÜFE %4’ün Üzerinde

Matriks Haber tarafından düzenlenen Ocak 2026 Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, piyasanın ocak ayı TÜFE beklentisi aylık bazda medyan %4,20, yıllık bazda ise %29,90 seviyesinde oluştu. Ortalama beklentiler aylık %4,24, yıllık %29,93 olarak hesaplandı.

Ankete katılan 35 banka ve aracı kurumdan 24’ünün paylaştığı aylık TÜFE beklentileri %3,90 – %4,96, yıllık beklentiler ise %29,60 – %30,80 bandında yoğunlaştı. Çekirdek TÜFE C Endeksi için beklentiler ise aylık %4,22, yıllık %29,50 artış yönünde şekillendi.

Piyasa Yorumu: Geri Çekilmeler Düzeltme Niteliğinde

Analistler, önceki günkü satışların ardından gelen hızlı ve güçlü alım tepkisinin, piyasanın yukarı yönlü eğilimini koruduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Kısa vadeli kâr satışlarının olağan karşılanması gerektiği vurgulanırken, bu hareketlerin trend değişimi değil, sağlıklı düzeltmeler olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde bilanço sezonunun etkisinin artmasıyla, endeks genelinden ziyade sektör ve hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıkması bekleniyor. Bu süreçte şirketlerin kârlılık, marj yapısı, nakit akışı ve ileriye dönük beklentilerinin fiyatlamalarda belirleyici olacağı öngörülüyor.

Şirket Haberleri Öne Çıkanlar

SAHOL: Akçansa’daki paylar için toplam 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındı.

SNICA: Yurt içi ve yurt dışı projeler kapsamında 115 milyon TL ve 1,06 milyon dolar tutarında yeni siparişler alındı.

FZLGY: Gayrimenkul portföyü 2025 yılında %102 büyüyerek 14,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

GESAN: ASO 1. OSB’de gerçekleştirilen 4,32 milyon dolarlık GES ihalesini kazandı.

BUCIM: Bilecik’teki Zeolit Ocağı Projesi için ÇED Olumlu kararı alındı.

CWENE: Mardin’de yeni bayilik yapılanmasıyla yurt içi satış ağını genişletti.

OZATD: Yurt dışı gemi bakım-onarım sözleşmelerinin toplam tutarı 6,33 milyon dolara yükseldi.

Pay Geri Alım ve Satış İşlemleri