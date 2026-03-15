SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, 8 Mart 2026 tarihli ve 2026/13 sayılı bültende duyurulan 13/473 sayılı karar kapsamında alınan tedbirlerin devamına karar verildi.

Buna göre, Borsa’da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulama ile kredili işlemler süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 27 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar yürürlükte olacak.

Kurul tarafından alınan kararın, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcıların korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi amacıyla uzatıldığı belirtildi.