BIST100 yükseldi, enerji hisseleri öne çıktı

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi günü yüzde 0,65 yükselişle 13.286 puanda tamamladı. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 175 milyar TL olarak gerçekleşti.

Avrupa ve ABD borsalarının günü düşüşle kapattığı ortamda BIST’te özellikle enerji ve sanayi hisselerinde alımlar dikkat çekti. Bankacılık sektörü ise satış baskısıyla karşılaştı.

Sektörel bazda bakıldığında:

Bankacılık hisseleri yüzde 2,01 ,

GYO hisseleri yüzde 0,46 geriledi.

Buna karşılık:

Sanayi hisseleri yüzde 1,75 ,

Holding hisseleri yüzde 1,19 ,

Madencilik hisseleri yüzde 1,09 ,

Enerji hisseleri yüzde 2,58 yükseldi.

Artan petrol fiyatlarının etkisiyle petrokimya hisseleri yüzde 5,45 ile günün en fazla yükselen sektörü oldu.

BIST30 tarafında SASA, Tüpraş ve Petkim en çok yükselen hisseler arasında yer alırken, EKGYO, Akbank ve Yapı Kredi en fazla değer kaybeden hisseler oldu.

Döviz ve emtia piyasalarında son durum

Sabah saatleri itibarıyla döviz piyasasında:

USD/TL 44,19 ,

EUR/TL 50,87 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi 99,83 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,1502 seviyesine geriledi.

Emtia tarafında ise enerji fiyatlarındaki yüksek seyir dikkat çekti.

Brent petrol 98,11 dolar ,

Ons altın 5.103 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Hollanda TTF doğalgaz fiyatının ise güne 50,87 euro seviyesinden başlaması bekleniyor.

Petrol piyasasında arz endişesi

Küresel petrol piyasasında fiyatların yüksek kalmasının başlıca nedeni Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimler ve sevkiyat sorunları olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, geçmişte arz fazlası nedeniyle baskı altında kalan petrol fiyatlarının, şimdi ise lojistik ve jeopolitik riskler nedeniyle arz sıkıntısı yaşadığını belirtiyor.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması gerektiğini ifade ederek petrol piyasasında belirsizliğin devam edeceği yönünde mesaj verdi.

Öte yandan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani, Irak’ın güney terminallerinden ihracatın aksaması nedeniyle petrol sevkiyatının Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise küresel petrol arzını artırmak amacıyla denizde mahsur kalan Rus petrolünün geçici olarak satın alınmasına izin verildiğini duyurdu.

Fitch’ten metal fiyatlarına yukarı yönlü revizyon

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, metal fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Buna göre:

Bakır: 2026 tahmini 11.500 dolar/ton

Demir cevheri: 2026 tahmini 95 dolar

Alüminyum: 2026 tahmini 2.900 dolar

Çinko: 2026 tahmini 3.000 dolar

Değerli metallerde de önemli artış beklentileri dikkat çekti. Fitch, altın fiyatı için 2026 tahminini ons başına 4.500 dolara yükseltti.

TCMB rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta:

Brüt rezervler 210,3 milyar dolardan 197,5 milyar dolara ,

Net rezervler 91,8 milyar dolardan 78,8 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 65 milyar dolar seviyesine düştü.

Yabancı yatırımcıdan satış

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 6 Mart haftasında:

Hisse senetlerinde 756 milyon dolar ,

Tahvil piyasasında ise 1,7 milyar dolar net satış gerçekleştirdi.

Tahvil tarafındaki satış, 2025 yılında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana en hızlı çıkış olarak kaydedildi.

TCMB faizi sabit bıraktı

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Karar metninde Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, enflasyon görünümünde kalıcı bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği vurgulandı.

Gözler veri gündeminde

Piyasalar bugün yurt içinde:

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ,

Konut satış verileri ,

Yıl sonu enflasyon beklentileri

verilerini takip edecek.

Küresel tarafta ise ABD’de çekirdek PCE fiyat endeksi ve büyüme verisi, Avro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi piyasaların odağında olacak.

Analistler, hafta sonu öncesinde jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle Borsa İstanbul’da seans sonuna doğru kâr satışlarının görülebileceğini belirtiyor.