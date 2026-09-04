Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden birini hayata geçiren Beta Enerji, 1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemini kapsayan ve GRI Standartları ile uyumlu hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Beta Enerji’nin çevresel hedeflerinin yanı sıra ekonomik performansı, teknoloji ve inovasyon çalışmaları, çalışanlarına ve topluma katkıları geniş bir şekilde yer alıyor.

“2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz”

Enerji sektörünün elektrifikasyon, yenilenebilir enerji yatırımları, dijital dönüşüm ve enerji arz güvenliğindeki değişimlerle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, “Beta Enerji olarak bu dönüşümü, geleceğimizi şekillendiren stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Güçlü kurumsal yönetim, etkin risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma yaklaşımı, yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor” dedi. Kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Dağsuyu, “Turquality Programı çalışmalarımız ve Responsible® Programı’na katılımımız, sürdürülebilir kurumsal gelişim anlayışımızı ve uluslararası ölçekte rekabet gücümüzü destekleyen önemli adımlar oldu. Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin 2053 Net Sıfır vizyonunu destekliyor, 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji Kampüsü küresel rekabet gücümüzü destekleyecek”

2025 yılında kademeli olarak devreye alınmaya başlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımının şirketin gelecek vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dağsuyu, “2026 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla yatırımımızın yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Üretim, operasyonel ve idari faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü yeni tesisimize aktardık, aktarmaya devam ediyoruz. Yatırımımızın 2026 yılı sonunda tam kapasite kullanıma hazır hale gelmesini planlıyoruz. Tamamlandığında Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olması hedeflenen bu yatırımın, Beta Enerji’nin küresel rekabet gücünü ve uzun vadeli değer üretme kapasitesini daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi. Dağsuyu, önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapıyı koruyan, etik değerlerinden ödün vermeyen, çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket eden ve yenilikçi yaklaşımıyla sürdürülebilir değer üreten bir şirket olma hedefini sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Önceliğimiz; yenilikçi yaklaşımıyla tüm paydaşları için sürdürülebilir değer üreten ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan bir şirket olmaya devam etmek. Beta Enerji’nin güçlü kurumsal yapısı, stratejik yatırımları ve uzun vadeli vizyonuyla ülkemize, sektörümüze ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer üretmeye devam edeceğine olan inancım tamdır. Bu yolculukta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve bizlere güven duyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Sürdürülebilirliği, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran ve uzun vadeli değer yaratan temel bir iş modeli olarak benimseyen Beta Enerji; çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir değer üretme hedefi doğrultusunda, Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik yapısını doğrudan Genel Müdüre bağlı olacak şekilde kurguladı. Genel Müdür başkanlığında farklı fonksiyonlardan temsilcilerin yer aldığı toplam 10 üyeli Sürdürülebilirlik Komitesi, ÇSY (Çevre, Sosyal, Yönetişim) stratejilerini operasyonlara entegre ederken performans göstergelerini de yakından izliyor.

2027’ye kadar CDP raporlamasına katılmayı, 2030’a kadar ise SBTi taahhüdünü onaylatmayı amaçlıyor

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır vizyonunu destekleyen şirket, tüm operasyonlarında çevresel etkiyi en aza indirmek üzere ISO 14001 ve ISO 50001 standartlarıyla hareket ediyor. Çevre yatırımlarını hızla artıran Beta Enerji, fabrikadaki 0,5 MW’lık GES kapasitesini 2026 yılı sonuna kadar 8 MW’a yükseltmeyi ve üretimdeki enerji ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Karbon nötr yol haritası doğrultusunda, 2022 baz yılına göre emisyonlarını 2030’a kadar %30 azaltmayı hedefleyen şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında ise 2050’de %100 net sıfıra ulaşmayı taahhüt ediyor. İklim şeffaflığını artırmak adına 2027’ye kadar Karbon Saydamlık Projesi yani Carbon Disclosure Project (CDP) raporlamasına katılmayı, 2030’a kadar ise Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) taahhüdünü onaylatmayı amaçlıyor. Döngüsel ekonomi ve doğal kaynak yönetimi odağında; su tüketimini 2030’a kadar %20 azaltmayı hedefleyen Beta Enerji, su geri kazanım oranını ise 2030’a kadar %70’e çıkarmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar tek kullanımlık plastik kullanımını tamamen kaldırmayı, ambalaj malzemelerinin %100’ünü geri dönüştürülebilir kılmayı ve en az 3 ürünü için EPD belgesi almayı öngörüyor. 2035 yılına kadar tüm yeni ürün tasarımlarını sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hale getirmeyi hedefleyen Beta Enerji, elektronik atıklarını da 2035 yılına kadar geri dönüştürmeyi taahhüt ediyor.

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyle verimliliği artırıyor

Teknoloji odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdürülebilir büyümesinin merkezine koyan Beta Enerji, 2025 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 253.486.834 TL kaynak ayırdı. Ar-Ge harcamalarının ciroya oranını 2024'teki %1 seviyesinden %5,40’a çıkaran şirket, Ar-Ge çalışan sayısını da bir önceki yıla göre 54’ten 100 kişiye yükseltti. Enerji verimliliği, dijital dönüşüm, çevre dostu üretim teknolojileri ve ileri malzeme geliştirme alanlarında yoğun çalışmalar yürüten kurum; yapay zekâ tabanlı görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı ve transformatörlerin ısıl davranışlarının uzaktan izlenmesini hedefleyen TÜBİTAK destekli projeler geliştiriyor. Uzman kadrosuyla kayıpları azaltan sargı ve iletken tasarımları, gelişmiş soğutma sistemleri ve yapay zeka destekli müşteri talep yazılımları üzerinde çalışan Beta Enerji; trafolarda QR kod sistemine geçerek kâğıtsız operasyonu teşvik ediyor. Operasyonel süreçlerde IoT ve veri analitiği kullanımını artırmayı, SAP sistemine geçiş oranını %70’e çıkarmayı ve çalışanların siber güvenlik farkındalığını %100’e ulaştırmayı hedefleyen şirket, başlattığı SAP Müşteri Şikayet Yönetimi projesi ile süreç dönüş sürelerini %20 azaltmayı, veri giriş hatalarını %30 düşürmeyi ve işlem sürelerini %25 iyileştirmeyi amaçlıyor. Üretim ve lojistik süreçlerinde hayata geçirdiği özel palet çözümleri ve yalın üretim uygulamalarıyla zaman tasarrufu sağlayan kurum, üniversite ve start-up iş birliklerini de genişleterek ekosistemi desteklemeyi sürdürüyor.

Çalışan odaklı yaklaşımını stratejik yatırımlarla güçlendiriyor

İnsan ve kültür stratejisini çeşitlilik, eşit fırsatlar, kapsayıcılık ve çalışan refahı ilkeleri üzerine inşa eden Beta Enerji, 2027 yılına kadar toplam çalışanlarının en az %97’sini yerel istihdamdan karşılamayı planlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar 600 genç yeteneği bünyesine kazandırarak yeni işe alımların %30’unu yeni mezun programlarından sağlamayı amaçlıyor. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamını güçlendirme vizyonu doğrultusunda; 2030 yılına kadar kadın yönetici oranını %40’a çıkarmayı ve STEM pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını %50 ve üzerinde tutmayı taahhüt ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ise ölümlü iş kazası sayısını sıfır düzeyinde tutma kararlılığını sürdüren Beta Enerji; 2030 yılına kadar iş kazası sayısını ve kayıp günlü kaza sıklık oranını %30 azaltmayı, çalışan başına düşen ortalama İSG eğitim saatini ise %60 artırmayı hedefliyor. Öte yandan şirket, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nü nitelikli iş gücü için bir cazibe merkezi olarak kurguladı. Yaklaşık 20 bin metrekarelik dev bir alanı tamamen çalışanların sosyal ihtiyaçlarına ayıran Beta Enerji; konaklama tesislerinden modern eğitim merkezlerine, spor komplekslerinden ailece vakit geçirilebilecek sosyal mekanlara kadar her ayrıntıyı çalışan mutluluğunu ve sadakatini önceliklendirerek tasarladı. Yeni nesil açık ofis düzeni ve ergonomik iş birliği alanlarıyla çalışanlarına çalışma alanının ötesinde bir yaşam alanı sunan şirket, bu yatırımla hem yerel ekonomiye sağladığı katma değeri pekiştirmeyi hem de küresel rekabetteki en büyük gücü olan insan kaynağını geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Toplumsal katkıda hedef kalıcı değer

Toplumsal katkı çalışmalarını “Enerjimizle Mutluluk Üretiyoruz” anlayışıyla sürdüren Beta Enerji; eğitimden spora, teknolojiden sanata uzanan geniş bir alanda kalıcı fayda yaratmayı hedefliyor. Şirket, her yıl en az üç lise ve üniversite iş birliği projesi gerçekleştirmeyi, belediyeler, kamu kurumları ve STK’lar ile ortak yatırımlar yürütmeyi ve 2030 yılına kadar beş çalışan gönüllülüğü projesini hayata geçirmeyi amaçlıyor. Sosyal sorumluluğu sadece maddi destek olarak görmeyen şirket, toplumda yeterince alan bulamayan bireylerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri sürdürülebilir yapılar kurmayı ve desteklenen her hikâyede kalıcı değer üretmeyi hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda spor alanında önemli adımlar atan Beta Enerji, bugüne kadar Adasokağı Spor Kulübü kadın hentbol takımına ana sponsor olarak kız çocuklarının erken yaşta sosyal yaşamda güçlenmesine katkı sağlarken, kulübün Kadınlar Süper Ligi’ne yükselme başarısını destekledi. Milli tenisçi Duru Yağmur Durgun’un uluslararası turnuva süreçlerine katkı sunarak ABD’deki akademik ve spor kariyerine zemin hazırlayan şirket, 2022 yılından bu yana ana destekçisi olduğu Adana Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselme yolculuğuna eşlik etti. Kurum ayrıca dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu’na destek veren ilk Türk markası olarak Türk sporunu uluslararası kulvarda temsil etmeye devam ediyor. Teknoloji, eğitim ve sanat alanındaki yatırımlarını da eş zamanlı sürdüren şirket, Çukurova Üniversitesi TEKNOFEST “1.5 Adana Roket Takımı”na sağladığı ana destek ve Çukurova Teknokent bünyesinde hayata geçirdiği "Beta Akademi" ile genç mühendis adaylarının yetişmesine katkı sunuyor. Sanat tarafında ise Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı çatısı altında kurulan ve Anadolu’nun ilk özel filarmoni orkestrası olma özelliği taşıyan 75 kişilik Beta Enerji Filarmoni Orkestrası ile genç yeteneklerin profesyonel sanat hayatına adım atmasını sağlıyor ve her yıl düzenlediği büyük konserlerle sanatı geniş kitlelerle buluşturuyor.