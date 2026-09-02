Önümüzdeki dönemde Veri merkezleri ve sanayi yatırımlarının sektörün büyümesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Derya Çuha, “2026 yılının ilk aylarında sektör genelinde gözlemlediğimiz çift haneli büyüme eğilimi yılın güçlü geçeceğine ilişkin beklentilerimizi destekliyor” dedi.

Sektörün son yıllarda yakaladığı ivmeyle birlikte ekonomik büyüklüğünü 20 milyar dolar seviyesine çıkardığını ve bunda kentsel dönüşüm ve yeni konut yatırımları pazarının büyümesinin önemli rol oynadığını belirten Systemair Türkiye Genel Müdürü Derya Çuha, “Sektördeki satışlara ürün grupları bazında baktığımızda tesisat sistemleri, ısıtma ve soğutma segmentleri ihracatta öne çıkarken, havalandırma ve klima sistemlerinin de güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını görüyoruz. Bu tablo, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel ölçekte de bir üretim ve ihracat üssü haline geldiğini net şekilde ortaya koyuyor. 2026 yılının ilk aylarında sektör genelinde gözlemlediğimiz çift haneli büyüme eğilimi de yılın güçlü geçeceğine ilişkin beklentilerimizi destekliyor. Enerji verimliliği, kentsel dönüşüm ve yeni konut yatırımlarının yanı sıra veri merkezleri ve sanayi yatırımlarının önümüzdeki dönemde sektörümüzün büyümesinde çok daha önemli bir paya sahip olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Systemair Türkiye olarak bu dönüşümü yalnızca takip etmek değil, sahip oldukları mühendislik gücü, üretim kabiliyeti ve yüksek katma değerli çözümleriyle bu dönüşümün öncü şirketlerinden biri olmak istediklerini belirten Derya Çuha, “Özellikle veri merkezleri ve endüstriyel uygulamalardaki güçlü ürün portföyümüzü ve mühendislik yetkinliğimizi hem Türkiye’de hem de ihracat pazarlarında daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’den dünyaya daha fazla teknoloji, mühendislik ve katma değer ihraç ederek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Veri merkezi soğutma çözümlerinde Systemair Grubu’nun tek üretim merkezi

51 ülkede faaliyet gösteren Systemair Group’un 2025/26 mali yılında yaklaşık 7 bin 400 kişiyi istihdam ettiğini ve yüzde 6,1 organik büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Çuha, Türkiye organizasyonuna ait şu bilgileri paylaştı: “Systemair Türkiye olarak grubun 13 ülkedeki Ar-Ge merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve Avrupa’da klima santrali pazar liderliğinde kilit bir üretim üssü konumunda bulunuyoruz. Bu da bize sadece yerel bir pazar oyuncusu olmanın ötesinde, global inovasyon süreçlerine doğrudan katkı sağlama fırsatı veriyor. Dilovası’ndaki fabrikamızda geliştirdiğimiz veri merkezi soğutma cihazlarımız dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor ve bu da hem mühendislik ekibimizin hem de üretim kadromuzun global ölçekte ne kadar değerli bir rol oynadığını gösteriyor. Enerji verimliliği, güvenilirlik ve kritik operasyon koşullarına uygun olarak geliştirdiğimiz Fan-Wall çözümlerimizle, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası veri merkezi projelerinde de güçlü bir konuma ulaşıyoruz. Özellikle Fan-Wall ürün grubumuzda yakaladığımız yüksek ciro artışı ve hızla büyüyen ihracat hacmimiz, bu alandaki mühendislik ve üretim yetkinliğimizin önemli bir göstergesi. Hedefimiz yalnızca artan veri merkezi yatırımlarından daha fazla pay almak değil; Türkiye’deki güçlü mühendislik, üretim ve proje yönetimi kabiliyetlerimizi kullanarak ülkemizi veri merkezi iklimlendirme çözümlerinde önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek. Önümüzdeki dönemde veri merkezi projelerinin şirketimizin ihracat ve sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki payını daha da artırmayı hedefliyoruz.”

“Systemair Group’un tek veri merkezi konumundayız”

Systemair Türkiye olarak Systemair Group bünyesinde veri merkezi soğutma ürünlerini üreten tek merkez konumunda bulunduklarını belirten Derya Çuha, “Veri merkezi ürünlerinin üretim ve mühendislik kabiliyetlerinin yanı sıra 365 Performance Centre’ın test altyapısıyla Türkiye, Group içerisinde veri merkezi çözümleri alanında bir Center of Excellence ve uluslararası hub olarak konumlanıyor. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen veri merkezi soğutma çözümlerinin uluslararası referansları arasında Nordik bölgede Finlandiya, İzlanda ve İsveç, Batı Avrupa’da Hollanda, Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan bulunuyor” diye konutu. Systemair Group’un önümüzdeki yedi yıl içinde cirosunu iki katına çıkarma hedefi bulunduğuna dikkat çeken Derya Çuha, “Bu büyüme hedefi Türkiye gibi Group içerisinde üretim, mühendislik ve ihracat açısından stratejik konumda bulunan ülke organizasyonlarına da yansıyor. Systemair Türkiye olarak Systemair Group’un toplam cirosunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyoruz” dedi

2026 yılı ve sonrasında VRF ürün ağını güçlendirecek

Halihazırda 25 ülkeye ihracat yapan Systemair Türkiye’nin özellikle Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde güçlü bir varlığa sahip olduğunu ve Avrupa’daki payını da kademeli olarak artırdığını vurgulayan Çuha, 2026 hedeflerine dair değerlendirmelerde de bulundu. Derya Çuha, “İhracat için yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Özellikle enerji verimliliği düzenlemelerinin sıkılaştığı coğrafyalarda Türkiye’de üretilen ürünlerimizin rekabet avantajını değerlendiriyoruz. 2026 ve sonrası için önceliklerimizden biri VRF ürün ağımızı güçlendirmek. Bu alan hem ticari projelerde hem de daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmamızda bize önemli bir kapı açıyor. VRF sistemlerindeki büyümeyle birlikte, zamanla nihai tüketiciye daha yakın çözümler sunma potansiyelimizi de değerlendiriyoruz ama bunu net bir tarih ya da hedefle sınırlamak yerine organik bir gelişim süreci olarak görüyoruz. Bu stratejinin merkezinde yine müşteri deneyimi var. VRF gibi teknik karmaşıklığı yüksek sistemlerde müşterilerimize sunduğumuz danışmanlık ve destek kalitesi, bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsur” şeklinde konuştu.

Systemair Eğitim Akademisi 2026 yılı sonunda hayata geçiyor

2026 yılı sonunda hayata geçirmeyi planladıkları Systemair Akademi ile HVAC sektörünün geleceğine ve nitelikli insan kaynağının gelişimine yatırım yapmayı hedeflediklerini açıklayan Derya Çuha, “Akademimizde başta genç mühendisler olmak üzere sektör profesyonellerine; iklimlendirme teknolojileri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi, sürdürülebilir HVAC çözümleri ve yeni nesil uygulamalar konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler sunacağız. Systemair’in global bilgi birikimini, Türkiye’deki güçlü mühendislik ve uygulama deneyimimizle bir araya getirerek sektörümüz için bir bilgi ve gelişim platformu oluşturmak istiyoruz. Systemair Akademi’yi yalnızca kendi çalışanlarımızın gelişimine hizmet eden bir eğitim merkezi olarak değil, HVAC sektöründeki mühendislerin ve geleceğin mühendis adaylarının bilgi ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri, sektörün teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak açık bir öğrenme platformu olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi sektörle paylaşarak Türkiye’de HVAC mühendisliğinin gelişimine ve daha enerji verimli, sürdürülebilir yapıların yaygınlaşmasına uzun vadeli katkı sağlamak” diye konuştu.

Sürdürülebilir başarının temelini doğru ürünler ve doğru deneyimler oluşturuyor

İklimlendirme ve havalandırma sektörünün günümüzde yalnızca konfor sağlayan bir sektör olmaktan ziyade enerji verimliliği, iç hava kalitesi, veri merkezlerinin kesintisiz çalışması, sağlık yapılarındaki güvenli ortamlar ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Derya Çuha, “Systemair Türkiye olarak sektörün dönüşümünün önemli bir parçası olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında inanıyoruz ki sürdürülebilir başarının temelinde yalnızca doğru ürünler değil, doğru deneyimler de yer alıyor. Bu nedenle hem çalışan deneyimini hem de müşteri deneyimini geliştirmeyi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirebildikleri, fikirlerini özgürce paylaşabildikleri ve değer gördükleri bir çalışma ortamı oluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayan, daha hızlı çözüm üreten ve her temas noktasında daha yüksek memnuniyet sağlayan bir yapı oluşturmak için süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bizim için başarı yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle ölçülüyor. Bu güveni güçlendirmeye ve uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.