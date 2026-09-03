OYAK Pazarlama tarafından düzenlenen “Bir Şampiyonun Hikâyesi” buluşması, milli para yüzücü Umut Ünlü’nün katılımıyla OYAK Dragos Plaza’da gerçekleştirildi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler S3 sınıfı 50 metre ve 200 metre serbest yarışlarında altın madalya kazanarak Türkiye'ye yüzme branşındaki ilk paralimpik altın madalyalarını getiren milli para yüzücü Ünlü, OYAK çalışanlarıyla bir araya geldi.

Etkinliğe OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, Para Yüzme Milli Takımı Antrenörü Dr. Duran Arslan ve milli paratriatlet Kübra Dere katıldı.

Buluşmada Umut Ünlü, başarı hikâyesini, sporculuk kariyerini ve gelecek hedeflerini paylaştı.

“Suya girdiğim gün Umut Ünlü yeniden doğdu”

2001 yılında iki eli ve ayağı ampute olarak dünyaya gelen Ünlü'nün spor yolculuğu, 18 yaşında Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na gönderdiği bir e-postanın ardından başladı. Para Yüzme Milli Takımı Antrenörü Dr. Duran Arslan ile tanışan Ünlü, ilk kez 19 yaşında yüzdü.

Yüzmenin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Ünlü, "Suya girdiğimde kendimi engelsiz hissediyorum. Yüzme benim için sadece bir spor değil, hayatımın önemli bir parçası. Suyun içinde engeller değil, hedefler var" dedi.

Dört yıllık emeğin karşılığı: Paralimpik şampiyonluğu

Ünlü, Paralimpik Oyunları hedefiyle yoğun bir hazırlık süreci geçirdi, disiplinli çalışma ve kararlılıkla dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birinde zirveye ulaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı iki altın madalya ile Türk spor tarihine adını yazdıran milli sporcu, şampiyonluk anını şu sözlerle anlattı:

"İstiklal Marşı'nın olimpiyatlarda okunmasını her zaman hayal ediyordum. Kürsüde marşımızın çaldığı an, verdiğim tüm emeğin karşılığını aldığımı hissettim."

Başarı kadar başarının sürdürülebilirliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, artık rakiplerinden çok kendi performansını geliştirmeye odaklandığını ifade etti.

“Birinci olmaktan başka çarem yoktu”

Altın madalya kazanmanın kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen milli yüzücü, “Paris’e giderken ben ve antrenörüm birinci olacağımızı biliyorduk, emindik. Bizden başka kimse bilmiyordu” dedi.

Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ilk yarışta dördüncü, ikinci ve üçüncü yarışlarda birinci olarak iki altın madalya kazandı.

“Benim başarmaktan başka bir çarem yoktu. Ya başarılı olup Şampiyon olacaktım ya da başarısız olup hayata veda edecektim” diyen Ünlü, şampiyonluk heyecanını şu sözlerle ifade etti:

“Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaya devam etmek istiyorum. Hedefim yeni başarılara ulaşmak ve genç sporcular için örnek olabilmek”

“Galatasaray’da yüzmek benim için hayaldi”

Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazandıktan sonra Galatasaray Kulübü’nün sporcusu oldu. Ünlü, Galatasaraylı olmayı şu sözlerle anlattı:

“Galatasaray’ın sporcusu olmak, formasını giymek benim için büyük bir gurur. Galatasaray formasını giyip yarışa gittiğimde kendimi futbolcular gibi çok havalı hissediyorum. Benim için yüzme branşını açıp farklı engelli sporculara da destek olmaları gurur verici. Galatasaray’ı çok seviyorum ama biz milli sporcularız. Tek amacımız ülkemizin bayrağını dalgalandırmak.”

"Spor, hayatları dönüştüren güçlü bir araç"

Para Yüzme Milli Takımı Antrenörü Dr. Duran Arslan ise elde edilen başarıların temelinde uzun soluklu bir gelişim sürecinin bulunduğunu belirtti.

Sporun madalyaların ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayan Arslan, "Amacımız yalnızca şampiyon sporcular yetiştirmek değil. Spor sayesinde bireylerin özgüven kazanmalarına, sosyal hayata daha güçlü katılmalarına ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Umut Ünlü'nün başarısında en önemli unsurlardan birinin disiplin olduğunu ifade eden Arslan, milli sporcunun çalışma azmi ve istikrarıyla örnek bir sporcu profili ortaya koyduğunu söyledi.

Spor ile yeni Kübra’yı keşfettim

Etkinliğe katılan milli paratriatlet Kübra Dere de sporun yaşamında yarattığı değişimi paylaştı.

2014 yılında geçirdiği kazanın ardından sporla yeni bir başlangıç yaptığını belirten Dere, "Spor sayesinde özgüvenimi yeniden kazandım ve kendimi yeniden keşfettim. Şimdi hedefim 2028 Paralimpik Oyunları'nda ülkemi temsil etmek ve madalya kazanmak" dedi.