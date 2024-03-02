Tam isabetle vurdu

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile 2 Mart 2024’te gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.