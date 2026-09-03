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Görüşmede, Söke'nin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeleri konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Arıkan, Söke için yürütülen çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, nazik kabulü ve ilçeye yönelik destekleri nedeniyle Aydın Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.

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Gerçekleştirilen görüşmede, Söke'de devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arıkan'a, Söke Belediyesi restorasyon proje koordinatörü Mine Şavkay eşlik etti.

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