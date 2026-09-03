Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Manisa FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Doğan Erdoğan, korneri paslaşarak kullandı. Dino Hotic, Doğan'dan aldığı pası Soner Gönül'e ortaladı. Soner, Loic Kouagba'ya pasını aktardı. Kouagba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
16. dakikada penaltıda topun başına gelen Alim Öztürk, golü buldu. 2-0
25. dakikada ceza sahası ilk çizgisinde meşin yuvarlakla buluşan Felix Afena-Gyan fileleri havalandırdı. 3-0
45+7. dakika Julien Anziani penaltıda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
65. dakika Dino Hotic'in ortasında Felix Afena-Gyan, röveşatayla golü kaydetti. 4-1
89. dakikada Yassine Benrahou'nun şutunu kaleci çeldi. Dönen topta Yusuf Talum golü attı. 4-2
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek
Iğdır FK: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Arda Öztürk dk. 78), Loic Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Dino Hotic (Moustapha Camara dk. 68), Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 78), Giovanni Crociata, Felix Afena-Gyan, Arda Çolak (Douglas Tanque dk. 63)
Yedekler: Taha Tepe, Baran Moğultay, Efe Şıhlaroğlu, Malik Yılmaz, Alperen Selvi, Leon Çalışkan
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Yurdakul, Christophe Herelle, Ada Ibik, Yasin Güreler (Fırat İnal dk. 68), Julien Anziani, Kerem Arık (Cheikne Sylla dk. 33), Alenis Vargas, Noha Lemina (Yassine Benrahou dk. 32), Osman Kahraman (Yusuf Talum dk. 46), Ahmet Şen (Birama Toure dk. 33)
Yedekler: Egemen Yaylı, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun
Teknik Sorumlu: Selman Çoşkun
Goller: Loic Kouagba (dk. 9), Alim Öztürk (dk. 16 pen.), Felix Afena-Gyan (dk. 25, dk. 65) (Iğdır FK) Julien Anziani (dk. 45+7 pen.) Yusuf Talum (dk. 89) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul, Birama Toure, Fırat İnal (Manisa FK) Arda Çolak, Hüseyin Karabey, Soner Gönül (Iğdır FK)