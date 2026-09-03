Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ile Memorial Kayseri Hastanesi arasında Sağlık Sponsorluğu Anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza, teknik heyet ve takım oyuncuları katıldı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, 'Bugün Memorial Hastanesi'yle geçen sezonda yaptığımız sponsorluk sözleşmesini bir kere daha tekrarlamak için bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle başhekimimiz Cengiz Bey'in şahsında bütün Memorial Hastanesi ailesine ben haseten teşekkür ediyorum. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da inşallah bizim takımımızın sağlıkla ilgili tüm problemlerini inşallah karşılayacaklar, çözecekler. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu yıl takımımıza başarılar diliyorum. Aslında daha önce bir araya gelemedik. Sporcularla da yeni tanışıyoruz aslında birçoğuyla. Çok dinamik, güzel bir takım oluşturduk bu sene. İnşallah ligin iddialı ekiplerinden olduk. Ben kulübümüze de sporcularımıza da öncelikle sakatlık olmadan sağlık içinde başarılı bir sezon diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na da takımımıza verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza ise, 'Biz Memorial ailesi olarak şehrimizin önemli bir değeri olan Melikgazi Kadın Basketbol Takımı'yla bir yıl daha sözleşme imzalayıp sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Memorial olarak sadece sağlığı hastalıkların tedavisinde değil yani hareketli yaşamı destekleyen, sporu hayatın bir parçası haline getiren bütüncül bir yaklaşım izliyoruz. Bu nedenle sporun ve sporcunun yanında olmayı bir ilke ve toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün İstanbul'da da başka takımlarla ve Kayseri'de Melikgazi'yle beraberiz. Ayrıyeten kadının spordaki gücünü, toplumdaki yerini ve değerini artırdığı için sizlerle beraber olmak bizim için daha büyük bir keyif veriyor. Bu işbirliğinin her iki kurum için de iyi olacağını düşünüyorum. Takımımızın yeni sezonda sağlıklı, az sakatlı, bol başarılı, bol galibiyetli bir yıl geçirmenizi istiyorum. Hep beraber nice başarılara diliyorum başkanım' ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı oyuncuları ısınma hareketleri sonrasında teknik ekip nezaretinde antrenmana çıktı.