“Milli gelir dolar bazında 6 kat arttı”

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2024 yılı sonunda 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelirimiz ise 3 bin 600 dolardan 15 bin 971 dolara çıktı. Bu da Türkiye’nin artık Dünya Bankası verilerine göre üst-orta gelir grubundan, yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini göstermektedir” dedi.

“İhracatımız 7,5 kat arttı”

Türkiye'nin ihracat performansına da değinen Bakan Bolat, “İhracat, büyümenin ve kalkınmanın lokomotifi olmuştur. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, bugün itibarıyla yıllık bazda 265,5 milyar dolara ulaşmıştır. Hizmet ihracatında da büyük bir sıçrama yaşandı. 14 milyar dolardan 115 milyar dolara çıkarak 8 kat artış sağlandı. Geçtiğimiz yıl toplamda 377 milyar dolar döviz geliri elde ettik. Bu yılın hedefi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere 390 milyar dolardır ve bunu başaracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı”

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat performansında tarihî başarılar elde ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz mayıs ayında, 24 milyar 830 milyon dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdik ve bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış olduk. Yine bu yılın 28 Mart’ında tek bir günde 2 milyar 64 milyon dolarlık ihracat yaparak günlük rekorumuzu da tazeledik.”

“Küresel krizlere rağmen büyümeye devam ediyoruz”

Konuşmasında dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere de değinen Bolat, “Son 25 yıl; finans krizleri, pandemi, enerji savaşları ve bölgesel çatışmalarla dolu bir dönemdi. Türkiye, coğrafi konumunun getirdiği zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarı koruyarak büyümeye devam etti. Sanayide, tarımda, ulaştırmada ve hizmet sektörlerinde gösterilen performans, ihracatla birlikte büyümemizi destekledi” dedi.

“Birçok sektörde dünya sıralamasında ilk 10’dayız”

Bakan Bolat, Türkiye’nin artık birçok sektörde dünya liginde üst sıralarda yer aldığına dikkat çekerek, “Sanayi ve hizmet sektörlerinde bazı alanlarda dünyada ilk 5’te, birçok alanda ise ilk 10’da yer alıyoruz. Bu başarılar sadece ihracat rakamlarıyla sınırlı değil; üretim gücümüz, altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla birlikte Türkiye artık küresel ölçekte rekabet eden bir ekonomi konumundadır” dedi.

Bakan Bolat’ın açıklamaları, Türkiye’nin son yıllarda ekonomik kalkınma ve ihracatta ulaştığı seviyeyi net biçimde ortaya koyarken, ihracatçı firmaların da ödüllendirildiği bu törende verilen mesajlar, 2025 hedeflerine giden yolda önemli bir moral ve motivasyon kaynağı oldu.