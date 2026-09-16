Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü, dinamik bir kapsamda, ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız' dedi.

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından, Ankara'da Ukrayna'nın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Ukrayna'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda, bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını, Türk halkının dostluk ve Ukrayna halkıyla dayanışma duygularıyla birlikte sizlere iletmek isterim. Ülkemiz; Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Stratejik ortağımız Ukrayna ile yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, aynı zamanda köklü bir tarihi de paylaşıyoruz. Ukrayna ile çok boyutlu ve kapsamlı iş birliğimiz; karşılıklı saygı, güven ve dostluk anlayışı içerisinde güçlü bir zeminde gelişmektedir' diye konuştu.

Ukrayna'nın güvenliğinin önemini aktaran Bakan Işıkhan, 'Ukrayna'nın güvenliği ve refahıyla birlikte, Karadeniz'de ve yakın coğrafyamızda kalıcı istikrar ile barışın tesisine büyük önem atfediyoruz. Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomatik süreçteki yapıcı gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlarken, Ukrayna halkının bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için sergilediği cesaret, metanet ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Aramızdaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer alan Kırım ve Kırım Tatarları, ilişkilerimizin çok kıymetli bir boyutunu teşkil etmektedir. Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatan mücadelesi verilirken hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziyelerimizi yineliyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz' dedi.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerden bahseden Bakan Işıkhan, '1991 yılında diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından bu yana Türkiye-Ukrayna iş birliği, çeşitli alanlarda istikrarlı biçimde gelişmeye devam etmektedir. İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemiz, özel sektör kuruluşlarımızın etkin katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol oynamaktadır. Bölgede uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü bağlara sahip şirketlerimizin, Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayindeki iş birliği, ortaklığımızın bir diğer temel taşıdır. Kurumlarımız, savunma alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü, dinamik bir kapsamda, ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Stratejik ortağımız, dost ve kardeş Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ise, 'Ukraynalılar için bağımsızlık, nesiller boyu süregelen bir ülküdür. Kendi geleceğini özgürce belirleme hakkıdır. Bugün uğruna en ağır bedeli, savunucularımızın ve sivillerimizin canlarıyla ödediğimiz bir haktır.

Ukraynalılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünü çok iyi anlıyor. Bu karakteri Ukraynalı askerler, doktorlar, öğretmenler, kurtarma görevlileri ve sıradan vatandaşlar, cephede, cephe gerisinde, işgal altında ve hatta esarette dahi sergiliyor. Yüz yıl önce Türk halkı bağımsızlığını nasıl savunduysa, bugün de Ukrayna kendi toprakları, halkının özgürlüğü ve onuru için mücadele ediyor' şeklinde konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluktan bahseden Dzhelialov, 'Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi 35 yıldan çok daha eskiye dayanıyor. Yüz yılı aşkın bir süre önce, 1918 yılında, Ukrayna Halk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olma hakkı için mücadele ederken Osmanlı Devleti, genç Ukrayna devletini tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. Türkiye de bir kez daha Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Türkiye, bir asır içinde iki kez Ukrayna'nın devlet tarihinde belirleyici öneme sahip anlarda yanında yer aldı. Bugün de bu dostluk yalnızca tarihte değil, günlük ilişkilerimizde de yaşamaya devam ediyor' dedi.