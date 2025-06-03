İmamoğlu Divan Başkanıydı

İddianamede, kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu faaliyetler arasında bazı delegelere para verilmesi, bazılarına ise farklı belediyelerde başkanlık veya meclis üyeliği adaylığı teklif edilmesi yer aldı. Ayrıca bazı delegelerin ya da yakınlarının CHP’li belediyelerde ya da bu belediyelere bağlı şirketlerde işe alındığı, bazılarına ise market alışveriş kartları dağıtıldığı ileri sürüldü.

Delegelerden Pusula Fotoğrafı İstenmiş

İddianamede yer alan başka bir çarpıcı iddia ise bazı delegelerin oy kullandıktan sonra pusulaların fotoğrafını çekerek yetkililere göndermelerinin istendiği yönünde oldu. Ayrıca birinci tur oylamanın ardından ikinci turun geciktirilerek bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair yanlış bilgilendirme yapıldığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu Mağdur, Lütfü Savaş Müşteki

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “müşteki” olarak yer aldı. Şüpheliler arasında İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay’ın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP il ve ilçe başkanları ile bazı parti meclisi üyeleri de bulunuyor.

Şüphelilere 3 Yıla Kadar Hapis Talebi

Başsavcılık, iddianamede şüphelilerin “seçim kanununa muhalefet” suçunu işlediklerini değerlendirerek her biri hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianamenin Ankara mahkemelerinden birinde kabul edilmesi halinde kamuoyunda geniş yankı uyandırması beklenen dava süreci başlayacak.

CHP’den ve adı geçen isimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.