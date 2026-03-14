Kırşehir'de erkek berberliği yapan Hayri Arslan, her bayram öncesi sürdürdüğü sosyal sorumluluk uygulamasını bu yıl da devam ettirdi. Arslan, engelli vatandaşların tıraşlarını ücretsiz yaparken, ekonomik şartları göz önünde bulundurarak diğer müşterilerine de yüzde 30 indirim uyguladığını söyledi. Uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaş Alperen Işık, berberin yaptığı indirimi yerinde bulduğunu belirtti. Berber Hayri Arslan ise yaptığı açıklamada, bayram öncesi vatandaşlara destek olmak istediğini aktararak, "Engelli vatandaşlarımızın tıraşlarını ücretsiz yapıyorum. Normal vatandaşlara da yüzde 30 indirim uyguluyorum. Ekonomiden kaynaklı vatandaşımızı düşünerek böyle bir karar aldım" diye konuştu.

Bayram öncesinde başlatılan indirim uygulamasının bayram süresince devam edeceği öğrenildi.