18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programları kapsamında, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığındaki anıta karanfil bıraktı. Milli Mücadelenin kahramanları ile devlet erkânının ebedi istirahatgâhı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, başta Orgeneral Cevat Paşa olmak üzere Fahrettin Altay, Selahaddin Adil, Kazım Karabekir, İzzettin Çalışlar, Yakup Şevki Subaşı ve Rüştü Sakarya'nın mezarları ile vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlar rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.