Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra dünyanın farklı noktalarından uzman isimleri bir araya getirecek zirve, sektörün güncel gündemine yeni bir perspektif kazandırmayı ve geleceğe yönelik çözüm arayışlarına katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye gayrimenkul sektörünün en önemli buluşma platformlarından biri olan zirvede; finansmandan konuta erişime, istihdamdan kentsel dönüşüme, sürdürülebilirlikten yeni iş ve yatırım modellerine kadar pek çok başlık panel ve oturumlarda ele alınacak. Alanında uzman konuşmacılar, sektörün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl “Yeniden Başlat” temasıyla düzenlenen 19’uncu zirvede, değişen ekonomik koşullar, kentleşme dinamikleri ve yaşam alışkanlıkları çerçevesinde sektörün dönüşüm süreci masaya yatırılmış; yenilenme, uyum ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıkmıştı.

“Kalıpların dışına çıkmalıyız”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Dünya hızla değişiyor; ekonomik dengeler, kentler, yaşam biçimleri ve beklentiler yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm karşısında sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız.”

20’nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi, sektör paydaşlarını ortak akıl etrafında buluşturarak, önümüzdeki döneme ışık tutacak tartışmalara ev sahipliği yapacak.