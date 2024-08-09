Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda biriktirdikleri hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda ‘katliam' şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır” denildi.

Altındağ Belediyesi geçici bakım evi çevresinde bulunan hayvan mezarlığı hakkında açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, haberlerde yer alan alanın, belediyeye ait 5 bin metrekare büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Açıklamada, mezarlığın gün içerisinde Altındağ'da bulunan mahallelerde doğal yollarla ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alan olduğu ifade edildi.



“Kurban kesiminin ardından alanda biriktirdikleri hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir”

Altındağ Belediyesi'nin diğer belediyelerde de olduğu gibi gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları topladığını ve hijyen kurallarına uygun şekilde alana gömüldüğü kaydedilen açıklamada, “Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır. Yine kamuoyuna ‘hayvanların parçalanarak öldürüldüğü' şeklinde yansıyan haber, bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda biriktirdikleri hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda ‘katliam' şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da Belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'ların da yakından bildiği üzere, hayvanseverliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır. Başkanımız Veysel Tiryaki'nin seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Başkanımızın göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır. Bin hayvan kapasiteli ‘Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi' içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezintisi ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlanacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusu olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez. Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanının ‘katliam' yaptığını iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.