Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi yolcu gemisi, sefer başladıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebattan 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişinin bulunması için deniz ve hava unsurlarıyla arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye ve KKTC ekipleri seferber oldu

Facianın ardından Türkiye ve KKTC'nin ilgili kurumları bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlattı. Sahil güvenlik unsurları, helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçlarıyla sürdürülen çalışmalarda kayıp yolculara ulaşılması hedefleniyor.

Yaklaşık 500 metre derinliğe batan gemi nedeniyle arama çalışmalarının oldukça zorlu şartlarda yürütüldüğü bildiriliyor.

Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Gemi kaptanı ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarılırken, kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Brüksel'den dikkat çeken sessizlik

Facianın ardından Türkiye ve KKTC'den kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken, AB kurumlarının resmi kanallarında KKTC'deki kazaya ilişkin taziye veya dayanışma mesajı yayımlanmaması dikkat çekti.

AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu gibi kurumların yanı sıra AB'nin dış politika mekanizmalarından da resmi bir açıklama yapılmadığı yönündeki değerlendirmeler, Brüksel'in tutumunu tartışma konusu haline getirdi.

Bu durum, özellikle can kayıplarının yaşandığı insani felaketlerde uluslararası kuruluşların gösterdiği dayanışma mesajları dikkate alındığında, diplomatik çevrelerde soru işaretlerine neden oldu.

Rum kesimindeki bazı paylaşımlar tepki çekti

Facianın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bazı sosyal medya hesaplarından yapılan nefret içerikli paylaşımlar da tepki topladı.

Bazı kullanıcıların, hayatını kaybedenlerin Türk olması üzerinden sevinç ifadeleri kullanması ve kazayı siyasi tartışmaya dönüştürmeye çalışması, Rum toplumundan bazı isimlerin de tepkisini çekti.

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Meral Hussein Ece, yaşanan can kayıplarının siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini belirterek, olayın bir insanlık trajedisi olduğunu vurguladı.

Rum kesiminden bazı isimlerin de sosyal medyada nefret içerikli mesajlara tepki göstererek bu paylaşımları kınadığı görüldü.

Tartışmanın merkezinde insani yaklaşım var

Girne açıklarındaki facianın ardından Türkiye ve KKTC'nin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü saatlerde, uluslararası aktörlerin vereceği mesajlar da yakından takip ediliyor.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise halen kayıp olduğu faciada önceliğin siyasi tartışmalardan ziyade insan hayatı ve kayıp kişilerin bulunması olması gerektiği belirtiliyor.

Facianın kesin nedeni ise devam eden soruşturma ve teknik incelemelerin ardından netleşecek.