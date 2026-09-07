Kepez Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İtalya ile oynadığı 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçının heyecanını Dokumapark'a taşıdı. Dev ekranda milli maçı vatandaşlarla birlikte izleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonu olmasının sevincini hemşehrileriyle birlikte yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldiği tarihi mücadele, Kepez'de vatandaşları bir araya getirdi. Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta kurulan dev ekranda yayınlanan final karşılaşmasını çok sayıda vatandaş birlikte izledi. Ay-yıldızlıların her sayısında büyük sevinç yaşayan Kepezliler, nefes kesen mücadelede millilerimize destek verdi. Beş set süren karşılaşmanın ardından Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonu olması, Dokumapark'ı adeta bayram yerine çevirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de final heyecanını Dokumapark'ta vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Kocagöz, milli takımın mücadelesini vatandaşlarla birlikte takip ederken, şampiyonluk sevincine de ortak oldu. Karşılaşmanın son sayısıyla birlikte Dokumapark'ta büyük bir sevinç yaşanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.

'Bu gurur hepimizin''

Başkan Mesut Kocagöz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun Türkiye için büyük bir gurur olduğunu belirterek, milli takımın başarısını kutladı. ''Bu yıl Milletler Ligi Şampiyonluğunun ardından bir de Avrupa Şampiyonasında Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk sevincini Dokumapark'ta hemşehrilerimizle birlikte yaşamak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu gurur hepimizin Filenin Sultanları'na başarılarının devamını diliyorum' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu ile sonuçlanan final karşılaşması da Kepezliler için unutulmaz bir geceye dönüştü. Kadın voleybolcuların sahadaki mücadelesi Dokumapark'ta vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla desteklenirken, şampiyonluk kupasıyla birlikte gece büyük bir gurur ve mutlulukla sona erdi.