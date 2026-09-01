Perez’in Trump’ın hangi kelime ve ifadeleri kullanacağını önceden tahmin ederek yaptığı işlemlerden 107 bin doların üzerinde gelir elde ettiği belirlendi.

Trump’ın konuşmalarının perde arkasında görev yapan teleprompter operatörü Gabriel Perez’in, başkanın kamuoyuna açıklanmadan önce hazırlanan konuşma metinlerine erişimi bulunuyordu. İddiaya göre Perez, bu erişimini Kalshi adlı tahmin piyasası platformunda yaptığı işlemlerde kullandı.

Trump’ın hangi kelimeleri kullanacağını önceden biliyordu

Perez’in özellikle Trump’ın önemli konuşmalarında hangi kelime ve ifadelerin geçeceğine ilişkin bahisler yaptığı ortaya çıktı. Tahmin piyasalarında kullanıcılar, bir konuşmada belirli bir kelimenin veya konunun yer alıp almayacağı gibi sonuçlar üzerine işlem yapabiliyor.

Perez’in avantajı ise diğer kullanıcılardan farklıydı. Trump’ın konuşma metinlerini önceden görmesi ve bazı durumlarda bu metinleri doğrudan teleprompter sistemine yüklemesi, konuşmanın içeriğine ilişkin kamuya açık olmayan bilgilere erişmesini sağladı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Perez, 2025'in sonları ile 2026'nın ilk ayları arasında Trump’ın çok sayıda konuşması üzerinden işlem gerçekleştirdi. Bunlar arasında ABD Başkanı’nın Birliğin Durumu konuşması gibi yüksek profilli etkinlikler de bulunuyordu.

Şüpheli işlemleri Kalshi bildirdi

Perez’in işlemleri Kalshi tarafından şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Platform, konuyu ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) bildirdi ve soruşturma süreci başladı.

İlk aşamada Perez’in 100 bin doların üzerinde kazanç sağladığı gündeme gelirken, soruşturmanın tamamlanmasıyla elde edilen kazancın 107 bin doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray da olayın ortaya çıkmasının ardından Perez’i görevinden uzaklaştırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın kabul edilemez olduğunu belirtirken, Trump’ın da yaşananları tepkiyle karşıladığı aktarıldı.

Kazandığı parayı geri verecek

Soruşturmanın sonunda Perez ile CFTC arasında uzlaşmaya varıldı. Buna göre Perez, tahmin piyasalarından elde ettiği 107 bin doların üzerindeki kazancı geri ödeyecek.

Bunun yanı sıra 65 bin dolar sivil para cezası ödemeyi kabul eden Perez, üç yıl boyunca Kalshi’de doğrudan veya dolaylı şekilde işlem yapamayacak. Toplam mali yaptırımın 172 bin doların üzerine çıktığı bildirildi.

CFTC, Perez’in kamuya açıklanmamış bilgilere erişimini kişisel kazanç elde etmek için kullanmasını güven ilişkisinin ihlali olarak değerlendirdi.

Tahmin piyasalarında "içeriden bilgi" tartışması büyüyor

Gabriel Perez olayı, son dönemde hızla büyüyen tahmin piyasalarının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birini de yeniden gündeme taşıdı.

Kalshi ve Polymarket gibi platformlarda kullanıcılar yalnızca siyasi seçimler veya ekonomik gelişmeler üzerine değil, liderlerin açıklamaları, hükümet kararları ve jeopolitik gelişmeler gibi çok sayıda olay üzerine de işlem yapabiliyor. Bu piyasaların büyümesi, kamuya açık olmayan bilgilere erişimi bulunan kişilerin sistemi kendi avantajlarına kullanıp kullanamayacağı konusunda tartışmaları artırıyor.

Perez vakasında tartışmanın merkezinde ise basit bir tahmin değil, konuşma metnine önceden erişim bulunuyor. Bu nedenle olay, klasik bahis tartışmasının ötesine geçerek "tahmin piyasalarında içeriden bilgi kullanımı" meselesine dönüştü.

Son dönemde benzer platformlarda siyasi aktörlerin ve kamu görevlilerinin yaptığı işlemler de mercek altına alınıyor. Örneğin eski ABD Kongre üyesi George Santos, kendi katılımıyla ilgili işlemler nedeniyle Kalshi tarafından ömür boyu platformdan men edildi ve 71 bin 356 dolar para cezasına çarptırıldı.

Trump’ın konuşmalarından kazanç sağlamaya çalışan bir Beyaz Saray çalışanının dosyası ise bu yeni nesil tahmin piyasalarının ne kadar farklı ve tartışmalı bir finansal alan haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.