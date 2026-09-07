Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'nin Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek. Londra'da yaşayan Painda ise Afgan kadınları ve kız çocuklarının özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla Kaçkar by UTMB'de koşacak.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'nin Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği organizasyon, birbirinden farklı hikayeleri de Kaçkar'ın zirvelerine taşıyacak. Bu hikayelerden biri ise Afganistanlı patika koşucusu Fatima Painda'nın özgürlük mücadelesine dikkat çekmek için atacağı adımlarla şekillenecek. Londra'da yaşayan Painda, Afgan kadınları ve kız çocuklarının özgürlüğü için Kaçkar by UTMB'de koşacak. Afganistan'da doğup büyüyen ve dağlarla güçlü bir bağ kuran Fatima Painda, 2021 yılında Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesinden ayrılarak Londra'ya yerleşti. Ancak doğduğu toprakların dağlarını özleyen Painda, bu özlemini koşarak ve Afgan kadınlarının özgürlük mücadelesine dikkat çekecek.

'Kadınların özgürlüğü, Afgan kadınları ve kız çocukları için koşacağım'

Her koştuğunda Afgan kadınları ve kız çocuklarının ruhuyla birlikte koştuğunu hissettiğini belirten Painda, Kaçkar by UTMB'nin kendisi için yalnızca bir yarış olmadığını vurguladı. Painda, 'Afganistan'da dağlarda doğdum. Bu nedenle dağları çok seviyorum. 2021 yılında Afganistan'da Taliban'dan kaçarak Londra'ya geldim. Oradaki dağları çok özlüyorum. Bu nedenle geçen yıl yarış olarak Kaçkar'ı seçtim. Kadınların özgürlüğü, Afgan kadınları ve kız çocukları için koşacağım' ifadelerini kullandı.

Painda, Kaçkar by UTMB kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen kadınlara özel antrenman kampının da kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Farklı ülkelerden kadın sporcularla bir araya gelmenin kendisine güç verdiğini belirten Painda, kamp sürecinde diğer sporcularla deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.