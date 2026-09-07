Uludağ Premium ana sponsorluğunda bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen 'Prof. Dr. Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası', 27 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen nefes kesen final müsabakaları ve coşkulu kupa töreniyle sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) takviminde yer alan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi eski rektörü merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına Kızıl Ailesi tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak organize edilen turnuva, bu yıl 8. kez tenis tutkunlarını Bursa'da buluşturdu. 500 bin TL'lik rekor ödül havuzuyla dikkat çeken T300 Masters turnuvasına Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı. 11 gün boyunca süren turnuvada sporcular; Tek Kadınlar, Tek Erkekler, Çift Kadınlar, Çift Erkekler, Karışık Çiftler (Mix) ile İlk Adım Kadınlar ve İlk Adım Erkekler kategorilerinde kortlarda ter döktü. 18+ yaş grubundan 80+ yaş grubuna kadar (18+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 12 farklı yaş kategorisinde gerçekleşen karşılaşmalar, Bursa'da tam bir tenis şöleni yaşattı.

Kupa töreni ve ödüller

6 Eylül 2026 Pazar günü oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, Prof. Dr. Ayhan Kızıl'ın torunu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl'ın kızı Defne Kızıl bir konuşma yaptı. Defne Kızıl, dedesinin çok özel, yardımsever, spora, bilime ve sanata değer veren bir insan olduğunu belirterek, onun adını böylesine anlamlı bir turnuvada yaşatmanın ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve yarışmacılara teşekkür eden Kızıl, dereceye giren sporcuları tebrik ederek gelecek yıl düzenlenecek 9. turnuvada yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporcular, kupalarını ve toplam 500 bin TL'lik para ödülünü Defne Kızıl, turnuva komitesi ve Bursa spor camiasının önde gelen isimlerinin elinden aldı.

Eğitime, sanata ve spora adanmış bir ömür

Uludağ Üniversitesi'nde uzun yıllar genel cerrah, anabilim dalı başkanı, başhekim, dekan ve rektör olarak ülkemize hizmet veren merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl, tıp dünyasındaki başarılarının yanı sıra Bursa'nın sosyal, kültürel ve sportif hayatında unutulmaz izler bıraktı. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Bursa Filarmoni Derneği kurucu başkanı olarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın kuruluşuna destek oldu. Başkanlığını yürüttüğü Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile lisesi olmayan dağ köylerindeki kız çocuklarına eğitim imkanı sağladı. Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü'nün kurucu başkanı olarak çok sayıda kapalı ve açık tenis kortunu gençlerin kullanımına sundu ve üniversitede ilk uluslararası tenis turnuvasını organize etti. Anısına düzenlenen bu prestijli turnuva, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl'ın spora ve gençliğe verdiği değeri yaşatmaya devam ediyor.