Clarence Jackson, 13 Ekim 1995 tarihinde Connecticut'ın Hamden kentindeki bir marketten “Quick Pick” piyango bileti satın aldı. O dönem 23 yaşında olan Jackson'ın bileti, çekilişte 5,8 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan numaraları taşıyordu.

Ancak Jackson ve ailesi, ellerindeki biletin kazanan bilet olduğunu uzun süre fark etmedi. Jackson'ın babası normalde piyango biletlerini kontrol ediyordu. Fakat babasının hastalanması ve hastanede bulunması nedeniyle bilet kontrol edilemedi.

Kazandığını son anda öğrendi

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Jackson'ın kız kardeşi, televizyonda hâlâ sahibine ulaşılmamış 5,8 milyon dolarlık ikramiyeden söz edildiğini duydu. Aile, ellerindeki bileti kontrol ettiğinde büyük ikramiyenin kendilerine çıktığını fark etti.

Fakat büyük bir sorun vardı.

Connecticut'ta o dönemde piyango ödüllerinin çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edilmesi gerekiyordu. Jackson, kazanan bileti piyango merkezine götürdüğünde yasal süre çoktan dolmuştu.

Jackson'ın başvurusu, son tarihten üç gün sonra yapıldı ve piyango kurumu ödemeyi reddetti.

“Milyonları kazandım ama alamadım”

Jackson, kararın ardından Connecticut Lottery Corporation'a dava açtı. Ancak mahkeme, piyango biletindeki kuralların bağlayıcı olduğunu belirterek piyango kurumunu haklı buldu. Böylece Jackson, kazandığı 5,8 milyon dolarlık ikramiyeyi alamadı.

Olay bununla da bitmedi.

Jackson'ın durumunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Connecticut'ta milletvekilleri, onun ödülü alabilmesi için yıllar boyunca çeşitli yasal düzenleme girişimlerinde bulundu. 2004 yılında eyalet Temsilciler Meclisi'nde Jackson'a paranın ödenmesini öngören bir girişim kabul edilse de süreç tamamlanamadı.

Yıllar sonra bile mücadelesini sürdürdü

Jackson, aradan yıllar geçmesine rağmen 5,8 milyon dolarlık ödülünü alabilmek için mücadelesinden vazgeçmedi. 2015 yılında da konu yeniden gündeme geldi ve milletvekilleri Jackson'ın ödülü alabilmesi için yeni bir yasal düzenleme girişiminde bulundu.

Jackson daha sonraki açıklamalarında ise yıllar önce bu parayı almış olsaydı parayı doğru kullanamayabileceğini düşündüğünü söyledi. “O zamanlar çok gençtim” diyerek, parayı kaybetmiş olmasının hayatında farklı bir sonuç doğurmuş olabileceğini ifade etti.

Piyango tarihine geçen ders

Clarence Jackson'ın hikâyesi, milyonlarca dolarlık bir piyango ödülünün yalnızca doğru numaraları bilmekle kazanılmadığını gösterdi.

Kazanan bileti zamanında kontrol etmek ve ödülü belirtilen süre içinde talep etmek de en az doğru numaraları tutturmak kadar önemli.

Jackson'ın 5,8 milyon dolarlık ikramiyesi ise yıllar sonra bile ABD'de “kaçırılan büyük ikramiye” hikâyelerinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.