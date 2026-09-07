Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan bazı köprü, otoyol ve bağlantı yollarının özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’nin 33361 sayılı nüshasında yayımlandı.

11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı ile Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu güzergâhlara bağlı bağlantı yolları ile bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezleri gibi unsurlar da kapsamda yer aldı.

İki Boğaz köprüsü de kapsamda

Yeni kararla birlikte daha önce 2003 ve 2010 yıllarında özelleştirme kapsam ve programına alınan köprü ve otoyolların da aynı süreç içerisinde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda İstanbul’un iki önemli ulaşım bağlantısı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de düzenlemenin merkezinde yer alıyor. Ayrıca Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları ile Ankara ve İzmir çevre otoyolları da önceki kararlar kapsamında bulunuyor.

Mülkiyet devlete ait olacak

Kararın kamuoyunda en çok tartışılan başlıklarından biri “özelleştirme” ifadesi oldu. Ancak düzenlemede mülkiyet devrinin yapılmayacağı açıkça belirtiliyor.

Buna göre süreç; işletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı veya mevzuatta öngörülen diğer yöntemler üzerinden yürütülebilecek. Dolayısıyla köprü ve otoyolların mülkiyetinin devlete ait kalması, özel sektörün ise belirli bir süre boyunca işletme hakkını üstlenmesi esas alınıyor.

Ayrıca tüm güzergâhların tek paket halinde özelleştirilmesi zorunlu olmayacak. Varlıklar bir bütün halinde veya farklı gruplar oluşturularak ayrı ayrı değerlendirilebilecek.

İşlemler 2031 sonuna kadar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Kararı'nda özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Özelleştirme işlemlerinin ise 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu nedenle Resmî Gazete'de yayımlanan karar, köprü ve otoyolların aynı gün özel şirketlere devredildiği anlamına gelmiyor; süreç için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına hazırlık ve uygulama yetkisi veriliyor.

“600 milyon dolar kâr” tartışmasına Bakanlık açıklaması

Kararın ardından sosyal medyada ve bazı haberlerde otoyolların yıllık yaklaşık 600 milyon dolar kâr sağladığı ve 30 yıllık işletme sürecinin kamu açısından 18 milyar dolarlık bir kayıp oluşturacağı yönünde hesaplamalar gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu rakamın kâr değil gelir olduğunu belirterek söz konusu hesaplamaya itiraz etti. Bakanlık açıklamasına göre yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirin önemli bir bölümü bakım ve onarım giderlerine ayrılırken, yatırım, yenileme, personel ve işletme maliyetlerinin de hesaba katılması gerekiyor.

Bakanlık ayrıca kararın otoyolların doğrudan satılması anlamına gelmediğini, mülkiyetin devlette kalacağını ve belirli süreli işletme hakkı devrinin değerlendirildiğini bildirdi.

Karar yargıya taşındı

Özelleştirme kararına yönelik ilk hukuki adım da atıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın tamamının iptali istemiyle Danıştay’da dava açtığını açıkladı.

Böylece köprü ve otoyolların 30 yıllık işletme hakkının devrine ilişkin karar, hem ekonomik hem de hukuki açıdan yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Özelleştirme kapsamındaki başlıca varlıklar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

Niğde-Pozantı Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu

İzmir Çevre Otoyolu

Gaziantep Çevre Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü

Bu güzergâhların bağlantı yolları ile bazı bakım, işletme, hizmet ve ücret toplama tesisleri de düzenleme kapsamında bulunuyor.