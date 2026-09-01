Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da temaslarını sürdürürken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gayriresmî bir görüşme gerçekleştirdi.

Üç liderin zirve oturumları arasındaki buluşması kameralara da yansıdı. Görüşmenin ayrıntıları konusunda ilk açıklamalarda bunun kısa ve gayriresmî bir sohbet olduğu belirtildi.

Erdoğan-Putin görüşmesi de gündemde

Bişkek’teki diplomasi trafiğinin önemli başlıklarından biri de Erdoğan ile Putin arasında yapılması beklenen ikili görüşme. Rus tarafının daha önce yaptığı açıklamalara göre iki liderin temasında Karadeniz’deki gelişmeler, Ukrayna savaşı ve Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınması planlanıyordu.

Bu nedenle Erdoğan, Putin ve Lukaşenko'nun üçlü buluşması, zirvedeki diplomasi trafiğinin dikkat çeken anlarından biri oldu.

ŞİÖ zirvesinde geniş gündem

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek’te gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Örgütün Ulusal Koordinatörler Konseyi, zirvede liderlerin imzalaması planlanan belgeler üzerinde çalıştı.

Zirvede güvenlik, ekonomi, enerji, terörle mücadele ve bölgesel iş birliğinin yanı sıra küresel yönetişim ve çok taraflı diplomasi başlıkları öne çıkıyor.

ŞİÖ'nün resmi kaynaklarına göre zirve öncesinde enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve ortak projeler gibi konular da gündemdeydi.

Putin’den çok kutuplu dünya mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirvedeki konuşmasında uluslararası sistemde çok kutupluluğun güçlendiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Putin ayrıca Birleşmiş Milletler’in uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde temel mekanizmalardan biri olmayı sürdürmesi gerektiğini savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de ŞİÖ’nün Avrasya ülkelerinin kalkınması ve karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Bişkek’teki zirve böylece yalnızca bölgesel güvenlik başlıklarının değil, Avrasya’daki ekonomik ve siyasi dengelerin de tartışıldığı önemli bir diplomasi platformuna dönüştü.

Erdoğan’ın Putin ve Lukaşenko ile gerçekleştirdiği gayriresmî görüşme ise zirvenin en çok dikkat çeken temaslarından biri olarak kayıtlara geçti.